Plano Safra reduz juros, mas cresce apenas 2% e amplia participação de recursos privados

Atualizada às 14h12min

O governo federal lançou nesta terça-feira o Plano Safra 2026/2027 da agricultura empresarial com R$ 525,1 bilhões destinados ao financiamento de médios e grandes produtores rurais. Embora represente um novo recorde nominal, o aumento de 2% em relação aos R$ 516,2 bilhões anunciados para a safra anterior fica abaixo da inflação acumulada no período e, na prática, representa redução do volume de recursos em termos reais.

Considerando uma inflação próxima de 5% nos últimos 12 meses, o Plano Safra precisaria alcançar aproximadamente R$ 542 bilhões apenas para preservar o mesmo poder de compra do ciclo 2025/2026. O valor anunciado ficou cerca de R$ 17 bilhões abaixo desse patamar.

Além do crescimento limitado dos recursos, o plano altera a composição do crédito rural ao ampliar a participação de operações financiadas com recursos privados, reduzir o volume de crédito equalizado e diminuir as taxas de juros das principais linhas de financiamento.

Dos R$ 525,1 bilhões anunciados:

R$ 331,1 bilhões correspondem às linhas tradicionais de crédito rural e outros programas.

correspondem às e outros programas. Outros R$ 194 bilhões são operações realizadas por meio de Cédulas de Produto Rural (CPRs) , financiadas principalmente com recursos das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e da poupança rural, contratadas a juros livres . Essas operações passaram a integrar o cálculo oficial do Plano Safra, elevando a participação dos recursos de mercado no montante total anunciado.

Apesar da menor oferta de crédito equalizado, o governo ampliou os recursos orçamentários destinados à equalização dos juros. O gasto previsto do Tesouro Nacional passará de R$ 3,9 bilhões para R$ 5,5 bilhões, refletindo o custo mais elevado para manter linhas com taxas controladas em um cenário de juros ainda elevados.

A principal novidade do plano está na redução das taxas de financiamento. No custeio, os juros para grandes produtores caíram de 14% para 12,5% ao ano. No Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), a taxa foi reduzida de 10% para 9% ao ano, enquanto os recursos destinados à linha aumentaram de R$ 69,1 bilhões para R$ 72,6 bilhões.

Também houve redução nas principais linhas de investimento. O RenovAgro passou a operar com juros de 9,5% ao ano para grandes produtores. O Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) terá taxas de 8% para projetos de até 6 mil toneladas e de 9,5% para unidades de maior porte. As linhas voltadas às cooperativas — Prodecoop e Procap-Agro — tiveram uma das maiores reduções, com juros passando de 13,5% para 12% ao ano.

Se o custo do crédito diminuiu, alguns programas estratégicos perderam recursos. O Moderfrota, principal linha para aquisição de máquinas e implementos agrícolas, contará com R$ 5,8 bilhões na nova safra, frente aos R$ 12,5 bilhões do ciclo anterior, redução de 54%. As taxas de juros, porém, foram reduzidas em um ponto percentual.

Também houve corte nos recursos destinados à armazenagem. O PCA contará com R$ 5,9 bilhões, ante R$ 8,2 bilhões disponibilizados na safra passada, redução de 28%. O programa é considerado estratégico, especialmente para estados como o Rio Grande do Sul, que ainda enfrenta déficit de capacidade estática de armazenagem.

O Ministério da Agricultura havia defendido uma oferta de crédito superior à anunciada. Inicialmente, a pasta trabalhou com a expectativa de um Plano Safra de R$ 570 bilhões e, posteriormente, de R$ 550 bilhões. Também entidades do setor produtivo defendiam maior volume de recursos nas linhas tradicionais de crédito rural, sem considerar as operações financiadas com recursos privados.