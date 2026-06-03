Ascar completa 71 anos fortalecendo a agricultura familiar no RS

Enquanto no Brasil pouco mais de 20% dos estabelecimentos agropecuários recebem assistência técnica, no Rio Grande do Sul esse percentual sobe para 49,9%. Esse é o resultado direto da atuação da Emater/RS-Ascar, presente em todos os municípios gaúchos.
A história da atual Emater/RS-Ascar iniciou-se há exatos 71 anos, quando, em 2 de junho de 1955 foi fundada a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar), que atua junto à Emater/RS desde 14 de março de 1977. Nessas mais de sete décadas, a Instituição vem oferecendo Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) aos agricultores e pecuaristas familiares e demais públicos do meio rural gaúcho, contribuindo para a qualificação da produção, a conservação dos recursos naturais e o fortalecimento das comunidades rurais.
De acordo com o presidente da Emater/RS, Claudinei Baldissera, a agricultura familiar ocupa posição estratégica no desenvolvimento do Estado. Além de concentrar a maior parte dos estabelecimentos rurais e da mão de obra agrícola, o segmento é responsável pela produção de ampla diversidade de alimentos, que abastecem mercados locais, regionais, nacionais e internacionais. "A agricultura familiar tem uma contribuição econômica para o desenvolvimento dos municípios e do Estado, mas também desempenha um papel social, alimentar e ambiental fundamental", destaca Baldissera.
Dados do Censo Agropecuário de 2017 mostram que a agricultura familiar representa 77% dos estabelecimentos rurais brasileiros, reunindo cerca de 4 milhões de propriedades. Embora ocupe apenas 23% da área agrícola nacional, responde por 67% da mão de obra empregada no campo, com mais de 10 milhões de trabalhadores.
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