3tentos mantém crescimento no primeiro trimestre do ano e marca a entrada em novos Estados

A 3tentos, o ecossistema agrícola mais completo do Brasil, divulga seus resultados do primeiro trimestre de 2026 (1T26), marcados por forte expansão geográfica, evolução operacional e crescimento consistente nos três segmentos de atuação: insumos, grãos e indústria.
A Receita Operacional Líquida atingiu R$ 4,2 bilhões no 1T26, um crescimento de 20,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, consolidando o 29º trimestre consecutivo de expansão da companhia.
O EBITDA ajustado com hedge somou R$ 394,3 milhões (+98,5%), evidenciando melhora relevante na rentabilidade operacional.
De acordo com o CEO da companhia, João Marcelo Dumoncel, o forte ritmo de investimentos realizados nos últimos trimestres, principalmente sobre o segmento da indústria, começa a apresentar resultados.
"Seguimos lado-a-lado com o produtor na oferta de uma solução completa em busca de ganhos de produtividade com rentabilidade. Estamos muito confiantes e com perspectivas positivas para 2026, visto todos os investimentos realizados na expansão de nossas operações, e adicionalmente a nossa mais nova verticalização no milho com a produção de Etanol e DDG", comentou.
Destaques do Período
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