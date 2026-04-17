‘Investiremos mais de R$ 50 milhões em novos assentamentos’

Ana Esteves, especial para o JC



O novo superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Rio Grande do Sul (Incra/RS), Paulo Esrael Mioranza, tomou posse nesta semana com foco em incrementar políticas públicas para melhorar as condições de vida das mais de 12 mil famílias assentadas no Estado. Nesta entrevista, Mioranza fala sobre seus planos de gestão e sobre a situação dos assentamentos gaúchos. O Estado conta hoje com 346 assentamentos criados ou reconhecidos pelo Incra, onde vivem 12,2 mil famílias. Desse total são 194 assentamentos criados pelo governo federal, onde vivem 8.173 famílias; 142 assentamentos estaduais, habitados por 3.706 famílias; dois assentamentos municipais com 21 famílias; e oito reassentamentos de barragens, com 286 famílias.

