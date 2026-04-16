Exportação do agronegócio alcança recorde de US$ 38,1 bilhões no 1º trimestre

As exportações brasileiras de produtos agropecuários alcançaram US$ 38,1 bilhões no primeiro trimestre do ano, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O valor é recorde para o período, segundo o ministério. O valor é 0,9% superior ao obtido nos primeiros três meses do ano anterior, o equivalente a uma alta de US$ 342 milhões ante os US$ 37,74 bilhões registrados no primeiro trimestre de 2025. O setor representou 46,3% dos embarques totais do País nos primeiros três meses do ano, em comparação com 49,1% de 2025.



O resultado do setor, segundo a pasta, foi impulsionado pelo aumento de 3,8% no volume de produtos comercializados no exterior, que compensou a queda de 2,8% dos preços médios dos produtos exportados. "Entre os fatores associados ao recuo está a redução do preço médio das cotações de algumas commodities da pauta exportadora, como açúcar de cana em bruto, algodão não cardado nem penteado, milho e farelo de soja", justificou a pasta, em nota técnica.



Na análise do ministério, o desempenho das exportações do setor no primeiro trimestre reflete a abertura de mercados para produtos do agronegócio nacional. Entre janeiro e março deste ano, foram 30 novos mercados abertos para produtos do agronegócio brasileiro, ressaltou a pasta. "O resultado do trimestre reflete a competitividade do agro brasileiro, mas também um trabalho permanente de abertura e ampliação de mercado. É esse esforço que permite consolidar destinos já relevantes, ampliar o espaço de produtos brasileiros no exterior e dar mais previsibilidade ao comércio internacional do agro", disse o secretário de Comércio e Relações Internacionais do ministério, Luis Rua, na nota.