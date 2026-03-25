Conservação do solo é destaque em seminário na Expoagro Afubra

Ana Esteves, especial para o JC



A saúde e o equilíbrio do solo foram destaque do 6° Seminário de Conservação do Solo e Preservação das Águas, realizado terça-feira (24), durante a 24ª Expoagro Afubra, em Rio Pardo. O tema ganhou ainda mais relevância depois da enchente de 2024 e dos repetidos cenários de estiagem que, ano após ano, têm acarretado prejuízo com perda da produtividade das culturas e rentabilidade para os produtores gaúchos.



Entre as questões relacionadas à conservação do solo, a adoção adequada do sistema de plantio direto nas lavouras é apontada por especialistas como uma estratégia relevante para aumentar a resiliência das culturas em períodos de estiagem, pois contribui para melhorar a infiltração, o armazenamento e a disponibilidade de água no solo. Ainda que não substitua outras estratégias de manejo, como a irrigação em situações mais críticas, o sistema bem conduzido pode reduzir significativamente a vulnerabilidade das lavouras ao déficit hídrico. Entretanto, a simples ausência de revolvimento do solo e a manutenção de palhada na superfície não são suficientes para caracterizar plenamente o plantio direto.