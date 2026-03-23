Ep. 1 - Certificação de carne Angus entra em novo ciclo para 2026 | JC Agro

Direto da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, o Jornal do Comércio lança o JC Agro, seu novo videocast dedicado a debater os principais temas que movimentam o campo e a economia. Apresentado por Thiago Copetti, o programa traz entrevistas exclusivas com especialistas, lideranças e entidades do setor, abordando assuntos que vão da pecuária de corte à soja brasileira, do uso de tecnologia no campo às estratégias de financiamento da safra e aos preparativos para o próximo ciclo agrícola. Neste primeiro episódio, o JC Agro recebe José Paulo Cairolli, presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack e ex-governador do RS, e Mateus Pivato, diretor executivo da entidade. O tema é a carne Angus certificada, programa que completou 20 anos e se consolidou como referência mundial em qualidade. O JC Agro nasce como parte da tradição do Jornal do Comércio em oferecer informação qualificada, agora em um formato dinâmico, direto e conectado ao público do agronegócio, dentro e fora do Rio Grande do Sul. REPRODUÇÃO/YOUTUBE/JC