Com 30% das sementes doadas pelo PAA, Conab participa da 23ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) participou, nesta sexta-feira (20), da 23ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, no Assentamento Capela, em Nova Santa Rita (RS). A estatal foi responsável pela doação de cerca de 30% das sementes utilizadas no plantio da safra 2025/2026, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Sementes).



A edição deste ano teve como anfitriã a Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (Coopan) e reuniu cerca de duas mil pessoas. Entre elas, o presidente da Conab, Edegar Pretto, o diretor de Operações e Abastecimento da estatal, Arnoldo de Campos, e a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Fernanda Machiaveli.



O presidente da Conab ressaltou o impacto das políticas públicas no fortalecimento da produção de alimentos e no combate à fome. “Após a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, 100% da semente de arroz orgânico plantado e colhido veio do PAA Sementes. Nesta safra, contribuímos com 30%. Seguimos apoiando a produção com compras públicas e formação de estoques, com prioridade para o arroz. Estamos ao lado de quem produz, porque é da terra e do trabalho deles que vem o essencial para o povo brasileiro: a alimentação. Esse arroz abastece programas da Conab e ajudou o Brasil a sair do mapa da fome”, afirmou.