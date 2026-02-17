Cidade do RS lidera trabalho por conta própria no Brasil

Parreirais preenchem a paisagem verde e montanhosa no entorno da principal estrada de acesso a Coronel Pilar, na Serra Gaúcha (a cerca de 140 km de Porto Alegre). Sem grandes empresas, é um município com famílias que vivem do trabalho em pequenas propriedades rurais. Uva e frango são destaques da produção agropecuária, de acordo com a prefeitura.Em 2022, a população local ocupada com algum tipo de trabalho era composta por 1.100 pessoas de 14 anos ou mais. Desse total, 816 habitantes atuavam por conta própria (sem empregados), o equivalente a 74,2% da mão de obra na ativa, indicam os números do Censo Demográfico, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)É a maior proporção dessa categoria nos municípios brasileiros. Na média do País, os trabalhadores por conta própria representavam 26,7% da população ocupada em 2022.A cidade não está isolada. Dos 10 municípios com os maiores percentuais de autônomos no Brasil, 9 ficam no interior gaúcho, Fernando Falcão (MA) é a única cidade fora do Estado entre as dez primeiras.Em todos esses locais, a proporção de trabalhadores por conta própria superava 64% da população ocupada em 2022.Isso acontece porque, no interior gaúcho, há muitos municípios de menor porte, sem grandes empresas. Por isso, o trabalho por conta própria, em atividades agropecuárias, vira saída. É exatamente o caso de Coronel Pilar.Segundo o Censo 2022, dos 497 municípios gaúchos, 47,7% (237) tinham menos de 5.000 habitantes. É o dobro da proporção no Brasil (23,8%). O peso da agropecuária no PIB gaúcho também supera historicamente a média do setor na economia nacional."A maioria das nossas propriedades é da agricultura familiar. São pessoas que trabalham de segunda a domingo, e a mão de obra é própria. O pessoal até contrata na época da safra, mas muito pouco", afirma o prefeito de Coronel Pilar, Ivan Agatti.