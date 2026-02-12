Safra de grãos no RS é estimada em 38,9 milhões de toneladas

O Rio Grande do Sul deverá produzir 38,9 milhões de toneladas de grãos na safra 2025/26, alta de 8,4% em relação à safra anterior. A área está estimada em 10,3 milhões de hectares, redução de 2,8%. Os dados constam no 5º Levantamento da Safra, divulgado nesta quinta-feira (12) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O Estado permanece como o terceiro maior produtor de grãos do País, atrás de Mato Grosso e Paraná, mesmo diante dos impactos recorrentes da instabilidade climática sobre a produtividade, apesar de contar com a segunda maior área plantada do Brasil.Segundo o presidente da Conab, Edegar Pretto, o resultado reforça a importância estratégica do Estado para o abastecimento nacional. “O Rio Grande do Sul segue tendo um papel central na produção de alimentos do país. Mesmo diante dos desafios climáticos enfrentados nos últimos anos, o produtor gaúcho demonstra capacidade de recuperação, planejamento e adaptação”, destaca.No cenário nacional, a produção brasileira de grãos está estimada em 353,4 milhões de toneladas, aumento de 0,3% em relação à safra anterior, o equivalente a 1,1 milhão de toneladas adicionais. O crescimento decorre principalmente do avanço da produção de soja, sorgo e milho 1ª safra, aliado à expansão de 1,9% da área plantada, favorecida por condições climáticas mais estáveis, sem a presença de La Niña de forte intensidade.