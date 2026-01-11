Colheita da uva é aberta em Bento Gonçalves com expectativa de boa safra em 2026

Com expectativa de uma safra boa, superando números no ano passado, foi aberta oficialmente a colheita da uva 2026 no Rio Grande do Sul, neste sábado (10), em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. O evento, na Vinícola Salton no Distrito Tuiuty, contou com a presença do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, que no ato representou o governador Eduardo Leite, além de autoridades estaduais e municipais. Em conjunto, foi realizada a abertura oficial do Bento em Vindima 2026.As condições ideias do clima durante o inverno para o cultivo da uva devem favorecer a safra com uma produção parecida ou até maior que a do ano passado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2025, a produção totalizou 957 mil toneladas, o que representou um aumento de 36% em comparação à safra de 2024, que teve produtividade de 703 mil toneladas de uvas.