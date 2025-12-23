Operações da Conab asseguram apoio ao escoamento de 196,28 mil toneladas de arroz

Os leilões de apoio à comercialização e ao escoamento de arroz, realizados nesta terça-feira (23) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), resultaram na negociação de cerca de 196,28 mil toneladas do grão da safra de 2024/25. O volume representa 44,1% das 444,92 mil toneladas de arroz, total ofertado pela estatal nos pregões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e Prêmio para Escoamento de Produto (PEP).A primeira operação do dia foi destinada ao Pepro, medida voltada para os agricultores, em que a quantidade de prêmio arrematada chegou a 159,5 mil toneladas. Já nos pregões de PEP, destinados às indústrias e aos comerciantes do grão, foram negociadas cerca de 36,79 mil toneladas do cereal. Os arrematantes do apoio negociado nas operações estão localizados em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, não havendo interesse nos lotes ofertados ao Paraná.Nos próximos dias, a Conab vai analisar a regularidade cadastral dos participantes dos leilões e publicar os nomes dos arrematantes. Na sequência serão emitidos e assinados os documentos confirmatórios da operação pela Conab e pelas Bolsas de Mercadorias que representam os arrematantes. Os participantes dos leilões precisam comprovar a comercialização do arroz até o dia 27 de janeiro de 2026, enquanto que a comprovação do escoamento do grão deve ser realizada até 27 de maio do ano que vem. O pagamento do prêmio é realizado pela Companhia após a conferência de toda a documentação referente à comercialização e ao escoamento dos grãos.