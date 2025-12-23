Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgroLeilões

Publicada em 23 de Dezembro de 2025 às 18:25

Operações da Conab asseguram apoio ao escoamento de 196,28 mil toneladas de arroz

Veja como os leilões da Conab apoiam comercialização do arroz

Veja como os leilões da Conab apoiam comercialização do arroz

Sebastião José de Araújo/Embrapa/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Os leilões de apoio à comercialização e ao escoamento de arroz, realizados nesta terça-feira (23) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), resultaram na negociação de cerca de 196,28 mil toneladas do grão da safra de 2024/25. O volume representa 44,1% das 444,92 mil toneladas de arroz, total ofertado pela estatal nos pregões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e Prêmio para Escoamento de Produto (PEP).A primeira operação do dia foi destinada ao Pepro, medida voltada para os agricultores, em que a quantidade de prêmio arrematada chegou a 159,5 mil toneladas. Já nos pregões de PEP, destinados às indústrias e aos comerciantes do grão, foram negociadas cerca de 36,79 mil toneladas do cereal. Os arrematantes do apoio negociado nas operações estão localizados em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, não havendo interesse nos lotes ofertados ao Paraná.Nos próximos dias, a Conab vai analisar a regularidade cadastral dos participantes dos leilões e publicar os nomes dos arrematantes. Na sequência serão emitidos e assinados os documentos confirmatórios da operação pela Conab e pelas Bolsas de Mercadorias que representam os arrematantes. Os participantes dos leilões precisam comprovar a comercialização do arroz até o dia 27 de janeiro de 2026, enquanto que a comprovação do escoamento do grão deve ser realizada até 27 de maio do ano que vem. O pagamento do prêmio é realizado pela Companhia após a conferência de toda a documentação referente à comercialização e ao escoamento dos grãos.

Notícias relacionadas