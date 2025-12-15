Leilões de apoio ao escoamento de arroz e trigo são marcados para o dia 22

Os produtores de arroz e trigo dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão contar com o apoio do governo federal para escoar a produção. As ações para auxiliar a remoção dos grãos já estão marcadas para o próximo dia 22, quando a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza por meio do Sistema de Comercialização Eletrônica da própria Companhia (Siscoe), os leilões de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) e de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro). Os avisos com as regras para participar dos pregões foram divulgados nesta segunda-feira (15) pela estatal.Os dois primeiros leilões serão voltados para as ações de apoio ao trigo da safra 2025/26. Ao todo, a Companhia irá ofertar auxílio no escoamento de aproximadamente 198,53 mil toneladas. O primeiro pregão será referente ao Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), voltado para os agricultores, detalhado no Aviso 104. Logo em seguida a Conab realiza o pregão de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) com o saldo remanescente do que foi comercializado no Aviso 104.