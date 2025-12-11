Conab projeta safra de 354,4 milhões de toneladas no Brasil e de 40,7 milhões de toneladas no RS

O Brasil deve colher 354,4 milhões de toneladas de grãos na safra 2025/26, conforme o 3º levantamento divulgado nesta quinta-feira (11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O volume representa alta de 0,6% em relação ao ciclo anterior, impulsionado principalmente pela expansão de 3% na área plantada, que deve alcançar 84,1 milhões de hectares, e pela expectativa de maior demanda internacional.O avanço é liderado por culturas como soja, milho e sorgo. Apesar do cenário positivo, oscilações nos preços das commodities seguem entre os principais fatores de pressão, exigindo maior planejamento dos produtores. Por outro lado, a perspectiva de aumento da demanda externa e o avanço de políticas públicas voltadas ao setor contribuem para o desempenho projetado no País.“Mesmo com as adversidades climáticas e variações de preços, o produtor brasileiro continua firme. E a Conab está aqui para apoiar, trazendo informações confiáveis que ajudam no planejamento e dão mais segurança a quem está no campo”, afirma o presidente da estatal, Edegar Pretto.No Rio Grande do Sul, a Conab estima uma produção de 40,7 milhões de toneladas, alta de 13,3% frente à safra anterior. O Estado mantém-se como o terceiro maior produtor do País, atrás de Mato Grosso e Paraná, apesar de deter a segunda maior área plantada, com 10,53 milhões de hectares (+1,3%). O desempenho reflete uma produtividade ainda limitada por instabilidades climáticas recorrentes e outros fatores que afetam o potencial das lavouras.“A Conab vem acompanhando os impactos da falta de chuva nas últimas semanas e, agora, os efeitos do ciclone que está trazendo fortes precipitações. Ainda assim, as perspectivas apontam para uma recuperação importante no Estado, puxada principalmente pela soja, que é o carro-chefe da produção gaúcha de grãos”, destaca Pretto.