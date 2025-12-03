3tentos anuncia investimento de R$ 1,15 bilhão em nova indústria de milho

de Santa Bárbara do SulA 3tentos, com sede em Santa Bárbara do Sul, atualizou nesta quarta-feira (3) suas projeções ao mercado e anunciou um plano de expansão que inclui um investimento de R$ 1,15 bilhão na construção de uma indústria de processamento de milho em Redenção (PA). A companhia também divulgou sua ambição estratégica de alcançar R$ 50 bilhões em receita líquida até 2032, o que representaria crescimento médio anual de 18,6%.A nova planta no Pará — cuja aquisição envolve a Grão Pará Bioenergia e ainda depende de aprovação do Cade — deve ficar pronta no segundo semestre de 2028. A unidade terá capacidade para processar 2,1 mil toneladas de milho por dia e produzir 935 m³ de etanol, 587 toneladas de DDGS e 37 toneladas de óleo diariamente.