Aliança Láctea planeja exportar até 6 bilhões de litros de leite por ano

A Aliança Láctea Sul-Brasileira está desenvolvendo um plano de negócio para expandir as exportações de leite, com o objetivo de aumentar a competitividade do produto brasileiro, desafogar o mercado interno e reduzir a dependência das importações. O plano, elaborado por um Grupo de Trabalho coordenado pelo consultor Airton Spies, prevê a utilização da capacidade industrial ociosa já existente e a construção de novas plantas capazes de processar de 4,03 a 6,16 bilhões de litros equivalentes de leite por ano, exclusivamente para exportação, até 2035.

O plano foi apresentado e discutido na semana passada, em Florianópolis (SC), durante reunião que contou com a participação de representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Sul (Codesul), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), governos estaduais e lideranças de produtores e indústrias. Uma analista de projetos do BRDE já tem acompanhado os debates para se inteirar da modelagem financeira necessária à implantação do programa. Segundo o presidente da Aliança Láctea, Rodrigo Rizzo, o encontro reforçou a articulação entre os diferentes atores, e a proposta será formalmente apresentada ao BRDE na próxima reunião do Codesul, prevista ainda para dezembro.

LEIA MAIS: Brasil vê oportunidade de se tornar plataforma exportadora de arroz do Mercosul

Cada estado da Região Sul receberia incentivos para intensificar a utilização da estrutura industrial existente e, a partir de 2027, instalar mais uma indústria com capacidade para produzir cerca de 2 milhões de litros por dia, em operação contínua, sete dias por semana. Outras quatro unidades de igual ou maior capacidade seriam distribuídas entre os três estados a partir de 2030. Embora Mato Grosso do Sul integre a Aliança Láctea há cerca de um ano, ele não será contemplado nesta primeira fase, devido à produção ainda pequena no estado. O investimento estimado para cada unidade é de R$ 300 milhões.

As plantas industriais produzirão commodities lácteas, como leite em pó integral, manteiga, leite desnatado, pó de soro, queijo muçarela e cheddar e butteroil, com produção inicial equivalente a 304 toneladas de leite em pó por dia em cada unidade. Nesse primeiro momento, seriam exportados cerca de 2,73 bilhões de litros de leite da região por ano, correspondendo a 15 a 20% do total produzido.

A proposta surge em resposta a um desafio estrutural: os custos de produção de leite em pó do Brasil têm sido historicamente superiores aos preços internacionais — referenciados pelo índice de leilões da Global Dairy Trade (GDT), da Nova Zelândia, que serve como parâmetro global. Levantamento da Aliança Láctea mostra que, em 94% dos últimos 35 meses, o custo médio de produção de uma tonelada de leite em pó integral (US$ 4.520) ficou US$ 1.044 acima do preço praticado no mercado global (GDT: US$ 3.476/ton). O plano busca eliminar gargalos que geram esses custos adicionais, com estimativa de R$ 618 milhões por ano em incentivos para reduzir custos, aumentar eficiência e superar obstáculos na cadeia produtiva, tanto no campo quanto na indústria.

O presidente da Aliança Láctea, Rodrigo Rizzo, reforçou que o programa visa criar um sistema integrado entre produtores e indústrias, com incentivos condicionados à produção destinada à exportação. “O foco não é apenas tirar o excesso de leite do Brasil, mas tornar nossa cadeia competitiva e sustentável, garantindo que as indústrias possam investir e crescer com segurança”, afirmou.

Ele explicou que há articulação com o CODESUL e com o BRDE para linhas de crédito com juros compatíveis e prazos adequados, mas os valores exatos dependerão da demanda das empresas. Rizzo ressalta que se trata de um “concurso equalizado”, para corrigir desequilíbrios estruturais, e não de subsídio, mantendo coerência com as ações antidumping do Brasil contra Argentina e Uruguai.

A proposta também inclui medidas de curto prazo, como estímulo ao consumo interno por programas sociais e merenda escolar. Entre as demandas do setor, o Sindilat/RS solicita que o governo federal compre 100 mil toneladas de leite em pó para programas de educação e assistência social, a fim de reduzir o impacto da superoferta e estabilizar os preços.