Brasil vê oportunidade de se tornar plataforma exportadora de arroz do Mercosul

O Brasil pode se transformar em uma plataforma exportadora de arroz no Mercosul, aproveitando um excedente de 3 a 4 milhões de toneladas no bloco regional. A avaliação foi feita nesta sexta-feira (14), durante a reunião da Confederación de Molinos Arroceros del Mercosul (Conmasur), realizada em Porto Alegre, com representantes de Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile.

Segundo a diretora-executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), Andressa Silva, o cenário global também aponta oportunidades. “Trabalhamos com os números do USDA até setembro, e eles indicam um aumento do consumo mundial de arroz de cerca de 10 milhões de toneladas, saindo de 530 para 540 milhões de toneladas. É um movimento que cria espaço para a atuação brasileira”, explicou.

Além da perspectiva internacional, o encontro discutiu a integração dentro do Mercosul, buscando harmonização de normas, competitividade e estímulo ao consumo regional. A Abiarroz apresentou a campanha Arroz Combina e solicitou apoio dos parceiros do bloco para amplificar a iniciativa, que visa fortalecer a percepção do consumidor e incentivar o consumo do produto. “Agora vamos avaliar como será a participação de cada parceiro e a disposição em contribuir com a estratégia de valorização do arroz”, completou Andressa.

A reunião do Conmasur reforça a estratégia da indústria brasileira de ampliar exportações, consolidar mercados internacionais e manter a produção nacional diante de um cenário de superoferta. Na última safra, o País produziu cerca de 12 milhões de toneladas, acima da média histórica de 10,5 milhões, enquanto o consumo interno se mantém estável há mais de uma década. “Hoje, apenas 10% da produção é exportada, uma participação ainda discreta para um país com capacidade industrial robusta e posição estratégica no Mercosul”, disse Andressa.

A avaliação técnica apresentada pelos países do bloco trouxe elementos que devem influenciar diretamente o comportamento da oferta na próxima temporada. O Paraguai — principal origem das importações brasileiras e responsável por mais de 70% do arroz que entra no País — enfrentou problemas climáticos severos, com excesso de chuvas que comprometeu a implantação da safra.

A área, inicialmente estimada em mais de 240 mil hectares, deve ficar mais próxima de 200 mil hectares, com produtividade abaixo do esperado.

"O quadro resultará em produção menor e redução da capacidade de exportação ao Brasil em 2026, diminuindo a pressão competitiva sobre a indústria nacional", pontuou Evandro Silva, analista da Safras & Mercado.

Na Argentina, a projeção também é de recuo, com área e produção abaixo de 1,3 milhão de toneladas, enquanto o Uruguai aparece como o único dentro do previsto, embora com estoques de passagem muito elevados — mais de 430 mil toneladas — o que pode estimular vendas mais agressivas no mercado brasileiro.

A Conmasur estima ainda que o Brasil encerre 2025 com cerca de 3,6 milhões de toneladas de estoques de passagem (base casca), um dos maiores volumes em duas décadas. Para os analistas, esse conjunto de fatores reforça a necessidade de ampliar exportações e consolidar mercados, sob risco de perda de competitividade.

No cenário internacional mais amplo, o analista da Safras lembrou que a Índia sinalizou a possibilidade de liberar mais 30 milhões de toneladas no mercado mundial, o que chamou a atenção dos formuladores de política comercial. Apesar disso, ele descarta impactos diretos sobre o Brasil, já que o arroz indiano não se enquadra no padrão de consumo nacional e não encontra aderência no mercado doméstico.

O esforço brasileiro também visa estimular a produção interna, de forma que os outros países do bloco não ocupem o espaço do Brasil no abastecimento regional e global. “Hoje, o produtor fala muito em redução de área, e é uma medida conjuntural necessária. Mas se o Brasil reduz a área, o Paraguai aumenta. Não é uma medida estruturante reduzir a área, porque abre espaço para o vizinho. Por isso, buscamos mercados externos e consolidamos os já conquistados”, observa a dirigente.

Nesse contexto, o Brasil tem obtido conquistas concretas em mercados estratégicos, como México e Peru, um dos principais destinos do arroz beneficiado do país. O projeto Brazilian Rice, desenvolvido pela Abiarroz em parceria com a ApexBrasil, tem sido ferramenta-chave para promover o produto no exterior e reforçar a imagem da indústria nacional.

Mercado chinês entra no radar do arroz brasileiro

Uma das apostas do setor é o mercado chinês, que tem preferência por arroz de grão longo fino, tipo que o Brasil produz com competitividade. A Abiarroz mantém articulações contínuas com autoridades chinesas e avalia oportunidades de parceria em pesquisa e desenvolvimento, incluindo variedades voltadas para baixo índice glicêmico, alinhadas a políticas de saúde pública daquele país. “Eles estão abertos, e a possibilidade de desenvolvimento conjunto reforça nosso potencial de exportação e inovação”, afirmou a dirigente da Abiarroz.

No Mercosul, a indústria brasileira também absorve parte da produção de países vizinhos, especialmente Paraguai, Uruguai e Argentina, por vantagens logísticas e capacidade instalada. A integração regional é vista como fundamental para equilibrar o mercado e garantir competitividade. “O Mercosul é essencial para o equilíbrio regional. A indústria brasileira é protagonista nesse diálogo."

Enquanto busca expandir o comércio internacional, o setor enfrenta desafios domésticos. O avanço da produção em novos polos no Brasil Central alterou a dinâmica de abastecimento, antes concentrada no Sul, e manteve o consumo estagnado, pressionando os preços. “Produzimos mais, mas o consumo não cresce. Por isso, precisamos estimular o mercado interno com informação qualificada”, disse Andressa.

Para isso, a Abiarroz lançou a campanha Arroz Combina, com foco em comunicação digital, que já alcançou mais de 600 mil visualizações orgânicas em poucas semanas. A iniciativa busca desmistificar informações equivocadas, reforçar os benefícios nutricionais do arroz, alimento sem glúten, versátil e presente em refeições tradicionais. Participam da campanha influenciadores ligados à gastronomia, nutrição, saúde e ciência, além de instituições como Embrapa e Irga. “Queremos qualificar a percepção do consumidor e mostrar que o arroz é saudável, acessível e insubstituível no padrão alimentar brasileiro”, destacou Andressa.

A campanha é sustentada pelo Fundarroz, criado pela Abiarroz em 2024 para garantir continuidade às ações de promoção comercial e institucional. Segundo Andressa, a iniciativa busca dar ao arroz brasileiro uma política de marketing permanente — algo comum em outras cadeias, mas pouco desenvolvido no setor orizícola até então.

O setor também precisou reagir a situações conjunturais recentes, como enchentes no Rio Grande do Sul e notícias sobre possível importação de arroz no início de 2024. “Atuamos para demonstrar que não havia risco de desabastecimento, aproximando-nos de outras entidades, como a Federarroz, e fortalecendo a união da cadeia industrial e produtiva em momentos de repercussão pública”, lembrou.

Para a dirigente, o fortalecimento da indústria — responsável por beneficiar, padronizar, embalar e entregar o arroz ao consumidor — é decisivo para enfrentar o atual cenário. “Mais do que nunca, precisamos trabalhar a competitividade e o posicionamento do produto brasileiro no País e no mundo. É assim que enfrentaremos a superoferta, valorizaremos a produção e garantiremos renda para o setor.”

Com foco na integração regional, expansão do consumo interno e consolidação de mercados internacionais, a indústria do arroz aposta em uma estratégia de longo prazo, visando reduzir vulnerabilidade a ciclos de preço, aproveitar oportunidades de excedentes no Mercosul e transformar o Brasil em protagonista no comércio global de arroz.