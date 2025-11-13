Indústria arrozeira reforça ações para ampliar consumo e exportações

As ações e estratégias para fortalecer o aumento do consumo interno e ampliar a presença do produto brasileiro no mercado internacional estiveram na pauta da visita da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) ao Jornal do Comércio, nesta quinta-feira (13). Na oportunidade, a diretora-executiva da entidade nacional, Andressa Silva, falou sobre os movimentos do setor, ressaltando o papel do Rio Grande do Sul – responsável por cerca de 70% da produção do País – na sustentabilidade e competitividade da cadeia.

Entre os temas abordados, ganhou destaque a campanha “Arroz Combina”, iniciativa inédita, lançada em outubro com o objetivo de estimular o consumo consciente e valorizar os benefícios do arroz para a saúde. A ação busca aproximar o cereal do consumidor, reforçando sua versatilidade, qualidade nutricional e importância na alimentação dos brasileiros.

A diretora-executiva da Abiarroz, Andressa Silva, foi recebida pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero FABIOLA CORREA/JC

Andressa foi recebida pelo diretor-presidente do grupo, Giovanni Jarros Tumelero. O encontro reforçou a importância do diálogo entre o setor produtivo e os veículos de comunicação na divulgação de informações qualificadas sobre o agronegócio e a cadeia do arroz no País. A dirigente também destacou o papel essencial da imprensa na disseminação de informações confiáveis e na valorização de um dos alimentos mais tradicionais e simbólicos da mesa nacional.

Criada em 2009, a Abiarroz representa 67 indústrias e cooperativas de beneficiamento do grão. Dessas, mais de 40 têm sede no Rio Grande do Sul.