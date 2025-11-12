Abate de bovinos cresce 20% no RS e impulsiona produção animal no 3º trimestre

Com agências

O Rio Grande do Sul registrou forte desempenho na produção animal entre julho e setembro de 2025, com destaque para o abate de bovinos, que avançou 20,2% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram abatidos 542.017 bovinos, número que reforça a posição do estado como um dos principais polos pecuários do país. O abate de suínos também cresceu, chegando a 2.799.832 cabeças, aumento de 3,6%, enquanto o abate de aves apresentou leve queda, com 195.044.571 frangos, recuo de 2,8%. Os dados foram extraídos do site do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa/RS) e refletem tanto a capacidade do setor frigorífico local quanto a resposta à demanda interna e externa por proteína animal.

O desempenho gaúcho acompanha a tendência nacional observada no terceiro trimestre, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira (12). No Brasil, o abate de bovinos atingiu 11,23 milhões de cabeças, alta de 7% em relação ao mesmo período de 2024 e de 6,7% frente ao trimestre anterior. Foi o melhor resultado trimestral desde o início de 2023. A produção de carcaças bovinas chegou a 2,95 milhões de toneladas, avanço de 6,1% sobre o terceiro trimestre do ano passado e de 10,9% em relação ao segundo trimestre.

No segmento de suínos, o abate totalizou 15,8 milhões de cabeças, crescimento de 5,3% na comparação anual e de 4,7% sobre o trimestre anterior. O peso das carcaças atingiu 1,49 milhão de toneladas, o que representa acréscimos de 6,1% e 4,7%, respectivamente.

O abate de frangos também seguiu em alta, somando 1,69 bilhão de cabeças, número 2,8% superior ao do terceiro trimestre de 2024 e 3% maior que o do trimestre imediatamente anterior. O peso acumulado das carcaças foi de 3,59 milhões de toneladas, crescimento de 3% sobre igual período do ano passado.

Já a aquisição de leite cru pelos estabelecimentos sob inspeção sanitária somou 7,01 bilhões de litros, representando alta de 10,3% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e de 7,5% sobre o segundo trimestre de 2025. Conforme o IBGE, o desempenho reforça a recuperação da produção após os impactos climáticos da última safra e o aumento do consumo no mercado doméstico.

Na indústria do couro, os curtumes que processam mais de 5 mil unidades inteiras por ano receberam 11,44 milhões de peças de couro cru bovino. O volume cresceu 8,4% frente ao mesmo trimestre de 2024 e 6,5% em relação ao trimestre anterior, acompanhando o maior abate de bovinos e a retomada da indústria calçadista e moveleira.

A produção de ovos de galinha totalizou 1,23 bilhão de dúzias entre julho e setembro, resultado 2,3% superior ao registrado no terceiro trimestre de 2024, mas 0,8% inferior ao do trimestre imediatamente anterior. Segundo o Instituto, o movimento é típico do período e reflete ajustes na produção após o pico de oferta observado no primeiro semestre.