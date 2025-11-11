Chuvas testam qualidade do trigo gaúcho e seguram valorização do cereal

A persistência das chuvas em outubro atrasou a colheita e pressionou a qualidade do trigo no Rio Grande do Sul, mas o Estado ainda trabalha com uma produção volumosa. De acordo com a Emater/RS-Ascar, 40% da área está colhida e a estimativa segue em torno de 3,7 milhões de toneladas .

Entretanto, a tendência é de grãos com forte variabilidade de produtividade e queda no peso hectolítrico (PH) em parte das áreas devido à incidência de giberela .

“ A safra vinha muito bem. Mas outubro teve muitas chuvas, alterando o PH e atrasando a colheita ”, resumiu Alencar Rugeri, gestor de cultivos anuais da Emater, durante reunião virtual da Câmara Setorial do Trigo realizada segunda-feira (10).

LEIA MAIS: Rio Grande do Sul abre espaço na COP30 com agro sustentável e inovação



A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) tem leitura semelhante: produtividade oficial próxima de 3,2 mil k/ha em 1,15 milhão de hectares cultivados no RS, mas com desempenho oscilando de pouco acima de 2 mil a mais de 4 mil kg/ha, já que “ muitas áreas foram implantadas com baixo padrão tecnológico ”, apontou no encontro o assistente de operações da estatal, Matias José Führ.

No recorte nacional, Élcio Bento , analista da Safras & Mercado , avalia que o ciclo brasileiro não é de “safra cheia” , mas chegou a surpreender positivamente, com produções excepcionais em Minas Gerais e Goiás, e boa em São Paulo e Santa Catarina . No Paraná , a maior parte da colheita veio com qualidade, porém o final de safra sob chuva deteriorou parte do trigo. Assim, a produção é estimada em 2,6 milhões de toneladas , abrindo déficit de 1,4 milhão de toneladas frente ao consumo interno estadual.

Já no Rio Grande do Sul , único estado com potencial de superávit , a sequência de chuvas encontrou lavouras vulneráveis — produtores descapitalizados reduziram aplicações preventivas contra fungos, e a giberela trouxe perdas de produtividade e risco da micotoxina deoxinivalenol (DON) . Sujeita a limites legais rígidos, o DON desclassifica lotes para a moagem — que acaba rejeitando ou pagando forte deságio, empurrando o cereal para ração.

Com isso, Bento corta a projeção gaúcha para cerca de 3,2 milhões de toneladas , abaixo do potencial inicial de 3,6 milhões, e alerta: “ não dá para cravar a safra; há incerteza e a qualidade está comprometida em parte ”.

LEIA TAMBÉM: Feira do Morango de Pelotas comercializa cerca de oito toneladas em um mês



No mercado internacional, acrescenta o analista da Safras, as cotações em Chicago ensaiam alguma recuperação técnica , puxadas por movimentos em soja e milho, mas sem fôlego estrutural . A Argentina — grande fornecedor do Brasil — caminha para safra muito boa, entre 22,5 e 23 milhões de toneladas , o que amplia o saldo exportável do país vizinho.

O câmbio joga contra: com o dólar abaixo de R$ 5,30 , o viés é baixista para o trigo importado.

“ Os três pilares hoje são preço internacional, câmbio e abastecimento interno. Há suporte, mas não há espaço para altas expressivas ”, diz Bento.

No curto prazo, a entrada da safra brasileira pressiona as cotações domésticas, sobretudo para lotes com problemas de PH e DON. Ainda assim, moinhos relatam escoamento garantido e exportações operando, o que pode favorecer algum alívio adiante.

“ O trigo chegou ao fundo do poço; daqui, só para cima ”, avaliou na reunião Tino Antoniazzi, diretor do Moinho Santa Maria, com a ressalva de que o momento é de oferta abundante .

LEIA AINDA: Governo gaúcho fará acordo com Universidade de Nebraska para expandir irrigação



Para enfrentar preços deprimidos, o governo federal anunciou apoio ao escoamento e à comercialização via PEP e Pepro . No RS, o volume indicado é de até 148 mil toneladas . O setor vê o gesto como insuficiente.

“Ação importante, mas insignificante frente à produção do Estado”, critica Paulo Pires , presidente da Fecoagro-RS .