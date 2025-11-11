Chuvas testam qualidade do trigo gaúcho e seguram valorização do cereal

A persistência das chuvas em outubro atrasou a colheita e pressionou a qualidade do trigo no Rio Grande do Sul, mas o Estado ainda trabalha com uma produção volumosa. De acordo com a Emater/RS-Ascar, 40% da área está colhida e a estimativa segue em torno de 3,7 milhões de toneladas.
Entretanto, a tendência é de grãos com forte variabilidade de produtividade e queda no peso hectolítrico (PH) em parte das áreas devido à incidência de giberela.
“A safra vinha muito bem. Mas outubro teve muitas chuvas, alterando o PH e atrasando a colheita”, resumiu Alencar Rugeri, gestor de cultivos anuais da Emater, durante reunião virtual da Câmara Setorial do Trigo realizada segunda-feira (10).
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) tem leitura semelhante: produtividade oficial próxima de 3,2 mil k/ha em 1,15 milhão de hectares cultivados no RS, mas com desempenho oscilando de pouco acima de 2 mil a mais de 4 mil kg/ha, já que “muitas áreas foram implantadas com baixo padrão tecnológico”, apontou no encontro o assistente de operações da estatal, Matias José Führ.
No recorte nacional, Élcio Bento, analista da Safras & Mercado, avalia que o ciclo brasileiro não é de “safra cheia”, mas chegou a surpreender positivamente, com produções excepcionais em Minas Gerais e Goiás, e boa em São Paulo e Santa Catarina. No Paraná, a maior parte da colheita veio com qualidade, porém o final de safra sob chuva deteriorou parte do trigo. Assim, a produção é estimada em 2,6 milhões de toneladas, abrindo déficit de 1,4 milhão de toneladas frente ao consumo interno estadual.
Já no Rio Grande do Sul, único estado com potencial de superávit, a sequência de chuvas encontrou lavouras vulneráveis — produtores descapitalizados reduziram aplicações preventivas contra fungos, e a giberela trouxe perdas de produtividade e risco da micotoxina deoxinivalenol (DON). Sujeita a limites legais rígidos, o DON desclassifica lotes para a moagem — que acaba rejeitando ou pagando forte deságio, empurrando o cereal para ração.
Com isso, Bento corta a projeção gaúcha para cerca de 3,2 milhões de toneladas, abaixo do potencial inicial de 3,6 milhões, e alerta: “não dá para cravar a safra; há incerteza e a qualidade está comprometida em parte”.
No mercado internacional, acrescenta o analista da Safras, as cotações em Chicago ensaiam alguma recuperação técnica, puxadas por movimentos em soja e milho, mas sem fôlego estrutural. A Argentina — grande fornecedor do Brasil — caminha para safra muito boa, entre 22,5 e 23 milhões de toneladas, o que amplia o saldo exportável do país vizinho.
O câmbio joga contra: com o dólar abaixo de R$ 5,30, o viés é baixista para o trigo importado.
“Os três pilares hoje são preço internacional, câmbio e abastecimento interno. Há suporte, mas não há espaço para altas expressivas”, diz Bento.
No curto prazo, a entrada da safra brasileira pressiona as cotações domésticas, sobretudo para lotes com problemas de PH e DON. Ainda assim, moinhos relatam escoamento garantido e exportações operando, o que pode favorecer algum alívio adiante.
“O trigo chegou ao fundo do poço; daqui, só para cima”, avaliou na reunião Tino Antoniazzi, diretor do Moinho Santa Maria, com a ressalva de que o momento é de oferta abundante.
Para enfrentar preços deprimidos, o governo federal anunciou apoio ao escoamento e à comercialização via PEP e Pepro. No RS, o volume indicado é de até 148 mil toneladas. O setor vê o gesto como insuficiente.
“Ação importante, mas insignificante frente à produção do Estado”, critica Paulo Pires, presidente da Fecoagro-RS.
Bento estima que, com R$ 67 milhões previstos e a necessidade de prêmios elevados, o mecanismo pode nem retirar todo o volume pretendido (incluindo 102 mil toneladas para o Paraná), reduzindo seu impacto sobre preços. Além disso, com a qualidade heterogênea, o RS pode precisar importar cerca de 450 mil toneladas na entressafra, o que daria alguma sustentação a lotes de boa qualidade.