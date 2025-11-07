Governo anuncia R$ 67 milhões em leilões de PEP e Pepro para o trigo

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (7) um pacote de R$ 67 milhões para subvencionar operações de escoamento da safra de trigo no Rio Grande do Sul e no Paraná. Os recursos, operacionalizados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), serão aplicados nas modalidades de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) e Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro), com o objetivo de garantir o preço mínimo e estimular o deslocamento da produção das regiões produtoras para os centros consumidores.

O anúncio foi feito pelo presidente da Conab, Edegar Pretto, em coletiva de imprensa na superintendência da estatal em Porto Alegre. Participaram também o presidente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes) no RS, Gervásio Plucinski; o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), José Antonio Toniazzi; e o diretor-executivo da Federação das Cooperativas Agropecuárias do RS (FecoAgro-RS), Sérgio Feltraco.

Segundo Pretto, o momento da medida é considerado “crucial” para o setor. Com cerca de 20% da safra já colhida, o preço médio pago ao produtor caiu para R$ 58,11 por saca, bem abaixo do preço mínimo fixado pelo governo em R$ 78,51. “Temos uma diferença de R$ 20,40 por saca, e é nessa hora que o governo responsável precisa agir. É uma ação emergencial, mas essencial para manter o produtor no campo e garantir o pão nosso de cada dia”, afirmou.

O Rio Grande do Sul responde por cerca de 40% da produção nacional de trigo, estimada pela Conab em 7,53 milhões de toneladas nesta safra. O Estado deve colher 3,66 milhões de toneladas, consolidando-se novamente como o principal fornecedor do cereal no país.

O Pepro é voltado aos produtores e cooperativas e garante o pagamento da diferença entre o preço mínimo e o valor de mercado, desde que o trigo seja efetivamente escoado para regiões que não produzem o grão. Já o PEP subsidia a indústria compradora – como moinhos e indústrias de ração – que pague o preço mínimo ao agricultor, cabendo ao governo federal compensar a diferença.

De acordo com a Conab, o investimento de R$ 67 milhões permitirá o escoamento estimado de até 250 mil toneladas de trigo, divididas entre 148 mil toneladas para o RS e 102 mil toneladas para o PR. Pretto explicou que caso o Paraná não absorva todo o volume que lhe foi destinado, as quantidades remanescentes poderão ser direcionadas aos produtores gaúchos.

O volume final dependerá da variação de preços: se o mercado reagir e os valores subirem, o prêmio necessário será menor e mais toneladas poderão ser movimentadas.

“Não se trata de compra de trigo pelo governo, mas de incentivo à comercialização. O objetivo é garantir que o produto saia das regiões produtoras e chegue com preço justo aos consumidores de outras partes do país”, explicou Pretto.

Durante o evento, o diretor-executivo da FecoAgro-RS, Sérgio Feltraco, destacou a relevância de instrumentos de liquidez, especialmente diante da concentração da produção no Sul. Segundo ele, as cooperativas respondem por cerca de 65% da originação do trigo gaúcho. “Nos últimos cinco anos, o Rio Grande do Sul produziu aproximadamente 20 milhões de toneladas e exportou mais de 10,5 milhões. Isso mostra que o Estado é um player importante no comércio internacional e que precisamos manter mecanismos que deem fluxo e liquidez ao produtor”, afirmou.

Feltraco elogiou a decisão da Conab e ressaltou a importância da atuação conjunta entre governo, cooperativas e agentes de mercado. “Mesmo que os recursos não sejam suficientes para todo o volume produzido, o apoio é relevante porque contribui para destravar o mercado e sustentar preços em um momento de grande pressão”, avaliou.

O presidente da Abitrigo, José Antonio Toniazzi, lembrou que o trigo gaúcho conquistou competitividade no cenário global. “Hoje, o trigo do Rio Grande do Sul chega ao porto mais barato que o argentino, e com qualidade internacional. Esse apoio chega em boa hora, porque o trigo barato é ruim para toda a cadeia – para o produtor, para a indústria e para o País”, afirmou, reforçando a necessidade de preservar parte da produção para abastecimento interno.

Para o presidente da Unicafes, Gervásio Plucinski, a medida representa o papel do Estado como garantidor da renda no campo. “O trigo tem enorme importância para a agricultura familiar, pois é uma das principais fontes de renda no período de inverno. Essa subvenção é fundamental para equilibrar preços e evitar o desestímulo ao produtor, garantindo que ele permaneça produzindo alimentos”, disse.

A queda nas cotações do trigo é explicada por uma combinação de fatores externos e internos. No mercado internacional, grandes produtores como Argentina e Rússia registraram boas safras, ampliando a oferta global. No Brasil, a valorização do câmbio – que chegou a R$ 5,34 por dólar nesta semana – também pressiona os preços internos.

Mesmo com a retração das cotações, a Conab avalia que a produtividade no país aumentou, compensando parcialmente a redução de área. A safra atual foi cultivada em 2,45 milhões de hectares, uma queda de quase 20% em relação ao ciclo anterior, mas a produção nacional deve recuar apenas 4,5%.

A estatal estima que o bom desempenho agronômico e as políticas de apoio possam reduzir a retração esperada na próxima safra. “Precisamos garantir condições para que o trigo siga ocupando o seu espaço estratégico. É um produto essencial para a segurança alimentar e para a balança comercial do país”, concluiu Pretto.