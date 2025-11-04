Universo Pecuária debate carne verde e inovação em Lavras do Sul

Com agências

Começa hoje o 3º Universo Pecuária – Futuro, Negócios e Sustentabilidade, no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, em Lavras do Sul (RS). Promovido pelo Sindicato Rural do município, o evento segue até sábado com uma programação técnica e de negócios voltada ao fortalecimento da pecuária gaúcha, valorizando temas como sustentabilidade, rastreabilidade bovina, gestão rural e melhoramento genético.

Os portões do parque serão abertos às 8h, e a abertura oficial ocorre às 9h, com o 3º Fórum de Pecuária Sustentável e Mudança Climática, que traz como tema “A carne vermelha na economia verde”. O encontro reunirá lideranças e especialistas para discutir o papel da pecuária nas soluções climáticas e ambientais.

A programação será aberta pelo produtor rural e presidente eleito da Farsul, Domingos Velho Lopes, com a palestra “Oportunidades e desafios da agropecuária gaúcha no cenário global”. Em seguida, o consultor em agronegócios e diretor-geral do evento, Davi Teixeira, abordará “A pecuária como solução para as crises agrícola e climática do Rio Grande do Sul”. O debate contará ainda com Ana Doralina Menezes (Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável) e Antonia Scalzilli (Instituto Desenvolve Pecuária), que discutirão perspectivas sobre sustentabilidade e produção responsável.

“O Fórum traduz exatamente o propósito do Universo Pecuária: conectar a produção primária às demandas globais por clima e meio ambiente”, resume Teixeira.

Para Domingos Velho Lopes, o espaço “mostra a relevância da pecuária e da agricultura na consolidação de um modelo sustentável, alinhado às diretrizes da ONU e da FAO”.

A feira também reafirma Lavras do Sul como uma das principais praças balizadoras de preços da pecuária gaúcha. A programação de remates inicia na quarta-feira (5), às 14h, com a XLII Feira de Terneiros(as) de Corte – 2ª etapa, conduzida por Clínica Remates, Parceria Remates e Abascal Remates.

Segundo Jacques Souza, do Núcleo de Produtores de Terneiros de Corte, o momento é de otimismo para o setor.

“Vivemos um ciclo próspero na pecuária, com boas feiras de primavera e forte valorização dos animais. Lavras do Sul é referência em qualidade e padronização”, afirma.

O encerramento do Universo Pecuária será marcado pelo IV Remate MulherAgro, no sábado (8), às 14h, sob liderança da Comissão Feminina do Sindicato Rural.

“É um remate de gado geral, com todas as categorias, que simboliza o protagonismo crescente das mulheres na gestão rural”, explica Rossana Ferreira, integrante da comissão.

Outro destaque da programação é a 2ª edição do Concurso de Carne do Brasil, conduzido pelo sommelier André Madruga, que realiza uma avaliação às cegas de cortes selecionados. Os jurados especializados analisam atributos sensoriais – como textura, suculência e sabor – em um formato inspirado em concursos internacionais de vinhos.

“É uma forma de reconhecer e valorizar a carne produzida no Rio Grande do Sul como um produto de excelência”, destaca Madruga.

A degustação e o leilão das peças premiadas estão previstos para ocorrer de forma complementar. O evento também contará com oficinas gastronômicas, Restaurante Conceito, Arena da Carne, atrações culturais e shows musicais.

Na sexta-feira (7), o Fórum de Melhoramento Genético para Qualidade da Carne reunirá especialistas para discutir a importância da genética na produtividade e na qualidade da carne. A Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) apresentará o programa PampaPlus, ferramenta que auxilia criadores na seleção e aprimoramento de rebanhos.

O presidente do Conselho Técnico da ABHB, Paulo Azambuja, será o palestrante principal, e a entidade ainda promoverá o Concurso do Melhor Assador do Universo, em parceria com o Núcleo Regional de Lavras do Sul e a SIA Brasil.

“Queremos aproximar os elos da cadeia produtiva – pecuaristas, indústria e consumidor – de forma descontraída e educativa”, explica Felipe Azambuja, gerente executivo da ABHB.

Ao longo dos quatro dias, o Universo Pecuária oferecerá uma ampla agenda de seminários, fóruns e encontros sobre temas estratégicos.

Entre os destaques estão Fórum do Artesanato e Fórum de Turismo (5), Painel sobre Rastreabilidade Bovina no RS e Seminário Alianza del Pastizal (6), Fórum Empresarial pelo Desenvolvimento da Campanha Gaúcha e Fórum de Comunicação e Marketing no Agronegócio e Encontro Universo Jovem (8).

Diariamente, o público poderá visitar o Espaço Cultural, a Fazendinha, e participar das oficinas gastronômicas e shows musicais.

O 3º Universo Pecuária é uma realização do Sindicato Rural de Lavras do Sul, com correalização de Cotrisul, Farsul, Senar, Sebrae e Prefeitura de Lavras do Sul, projeto e execução da SIA – Serviço de Inteligência em Agronegócios, e patrocínio de CEEE Equatorial, Banrisul, Sicredi, BRDE, Badesul e do Núcleo de Produtores de Terneiros de Corte de Lavras do Sul.