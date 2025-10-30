Fetag-RS promove a Agrifam 2025 no Largo Glênio Peres

O Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre, abriga, de 3 a 8 de novembro, a terceira edição da Feira da Agricultura Familiar (Agrifam). O evento é promovido pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), com entrada franca. O apoio é da Emater/RS-Ascar, da Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR).
A realização de uma feira para comercialização de produtos da agricultura familiar no coração da Capital era um sonho antigo da Fetag-RS, que só se viabilizou em2023, contou o vice-presidente da Fetag, Eugênio Zanetti, em visita ao Jornal do Comércio. Desde então, o evento vem crescendo em número de famílias participantes e faturamento. Em 2024, a feira movimentou R$ 1,7 milhão, com produtos de 94 expositores.
Neste ano, serão 100 expositores na mostra – 30% a mais do que na primeira edição –, com produtos coloniais, agroindustrializados, artesanatos e flores, oriundos de 60 municípios. Desses, 30 participam pela primeira vez, e 70 empreendimentos têm a participação de jovens nas propriedades.
A feira, agora com novo layout, tem como meta principal ampliar a visibilidade da agricultura familiar e fortalecer os laços entre produtores e o público consumidor. Entre os destaques estarão produtos como queijo com butiá, salame com pinhão e doce de leite com licor de morango, que fizeram sucesso na Expointer. Os estandes estarão abertos das 8h às 19h.
Serviço
O que: Agrifam 2025 – Feira da Agricultura Familiar
Quando: de 3 a 8 de novembro de 2025
Horário: 8h às 19h
Onde: Largo Glênio Peres, Centro Histórico, Porto Alegre
Entrada: Franca
Realização: Fetag-RS
Apoio: Emater/RS-Ascar, Secretaria do Desenvolvimento Rural
