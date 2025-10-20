Farm Show de Dom Pedrito movimenta R$ 6,44 milhões com venda de animais

A 92ª Exposição Agropecuária de Dom Pedrito (Farm Show) faturou R$ 6,44 milhões com a comercialização de bovinos e equinos durante a feira, realizada de 11 a 19 de outubro no Parque de Exposições Juventino Côrrea de Moura. O evento é promovido pela Associação e Sindicato Rural de Dom Pedrito e é considerado uma das principais feiras do agronegócio gaúcho.

Nos remates, 329 animais foram vendidos. Entre eles, 220 reprodutores bovinos renderam R$ 4,307 milhões, com média de R$ 19,5 mil cada; 22 fêmeas foram negociadas por R$ 102 mil, média de R$ 4,6 mil; e 87 cavalos Crioulos totalizaram R$ 2,03 milhões, média de R$ 23,3 mil.

A programação contou com cinco leilões de bovinos das raças Angus, Hereford, Braford e Ultrablack, além de três remates de cavalos Crioulos. “Os leilões tiveram pista limpa e grande liquidez”, destacou o coordenador da Farm Show, João Antônio Blanco. A maioria das vendas foi feita para criadores gaúchos, mas a qualidade dos animais atraiu compradores de outros Estados.

Apesar da redução no público – 10 mil visitantes, ante 12 mil em 2024 – o volume de negócios surpreendeu positivamente. “A Farm Show 2025 foi mais focada em negócios e cultura, com menos shows, mas todos os 43 expositores saíram satisfeitos e pretendem voltar no próximo ano”, afirmou Blanco, lembrando que empresas de máquinas e implementos agrícolas também comemoraram as vendas.

O presidente do Sindicato Rural, Rodrigo Coradini, destacou a resiliência do setor em um momento de endividamento histórico dos produtores. “O cenário é desafiador, talvez o mais difícil das últimas décadas, mas os remates tiveram excelente liquidez e as vendas superaram as expectativas”, disse.

Além dos leilões, o evento incluiu palestras técnicas, como a do consultor estratégico da Fiergs, Paulo Herrmann, sobre avanços e desafios do agronegócio, e do sommelier de carnes André Madruga, que falou sobre qualidade da carne. A feira também recebeu o Centro de Inteligência do Agronegócio (Centro Agro), iniciativa do Sindicato Rural em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict-RS), que apresentou sete startups de tecnologia e inovação voltadas ao campo.