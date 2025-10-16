BNDES abre crédito de R$ 12 bi para produtores rurais afetados por perdas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abre nesta quinta-feira (16), às 15h, o protocolo para solicitação de crédito no âmbito do Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais. Com orçamento de R$ 12 bilhões do governo federal, a iniciativa tem como objetivo apoiar a recuperação financeira e produtiva de agricultores que sofreram perdas significativas de safra nos últimos anos. As informações são da assessoria do BNDES.

Os financiamentos poderão ser contratados por meio da rede de instituições financeiras credenciadas ao BNDES. O programa oferece prazo de até nove anos para pagamento, com carência de até um ano, e é voltado a produtores rurais, cooperativas, associações e condomínios agrícolas situados em municípios que tiveram estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecidos pelo Governo Federal entre 2020 e 2024, em razão de eventos climáticos extremos.

“O BNDES é o principal agente do Governo Federal na execução de políticas públicas de crédito de longo prazo. Assim como fizemos no Rio Grande do Sul, o Banco busca oferecer alívio econômico aos produtores rurais, garantindo a continuidade das atividades no campo — especialmente para agricultores familiares e médios produtores, fundamentais para a segurança alimentar e o desenvolvimento regional”, destacou Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito Digital para MPMEs e Gestão do Fundo do Rio Doce.

Poderão acessar o programa os produtores que tenham contratado operações de crédito rural de custeio, investimento ou Cédulas de Produto Rural (CPRs) até 30 de junho de 2024 e que tenham registrado perdas superiores a 30% em duas ou mais safras entre 2020 e 2025. Também é necessário que os municípios onde atuam tenham sofrido redução de pelo menos 20% em duas das principais atividades agrícolas no mesmo período.

Do total de recursos disponíveis, ao menos 40% serão destinados a agricultores familiares (Pronaf) e médios produtores (Pronamp) — segmentos considerados mais vulneráveis aos impactos das perdas de safra.