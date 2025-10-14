Gestão e coordenação são chaves para competitividade do leite

A busca por alavancar a competitividade da cadeia leiteira do Rio Grande do Sul foi o foco do primeiro dia do Milk Summit Brazil 2025, que ocorre até esta quarta-feira (15), em Ijuí, no Noroeste gaúcho. A programação foi marcada por debates sobre mercado e estratégias para fortalecer o setor, dar aos produtos lácteos do Estado melhores condições de disputar a atenção do público e, também, estimular o consumo interno.

Pela manhã, no primeiro ciclo de palestras, o pesquisador Glauco Carvalho, da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora (MG), destacou que o setor precisa fortalecer sua coordenação e gestão interna para conquistar avanços reais em produtividade e competitividade.

“Uma das coisas mais importantes dentro de uma cadeia produtiva é a coordenação. É isso que faz muitas coisas avançarem — seja nas estratégias das empresas, nas políticas públicas ou no comércio internacional”, afirmou Carvalho.

Segundo ele, o Milk Summit inaugura um espaço relevante justamente por reunir todos os elos da cadeia leiteira — produtores, técnicos, empresários e formuladores de políticas públicas —, criando um ambiente de diálogo e de alinhamento estratégico.

“Fazer um evento desse, no coração do leite do Rio Grande do Sul, é muito relevante, até porque ele traz informação e conhecimento para todos os atores do setor”, observou.

Carvalho ressaltou que o desafio da competitividade passa, sobretudo, pela qualificação da gestão nas propriedades rurais. Embora a assistência técnica tenha avançado em diversas regiões, ainda há grande disparidade nos resultados entre produtores com estruturas semelhantes.

“Hoje a gente vê produtores com tamanhos parecidos, presentes em regiões comuns, mas com resultados econômicos e técnicos muito diferentes. Uma grande parte disso se explica pela gestão”, avaliou.

Para o pesquisador, o domínio da gestão é o que permite ao produtor identificar gargalos e direcionar investimentos com mais precisão, melhorando margens de rentabilidade e sustentabilidade.

“Muitas vezes o produtor está olhando apenas o aspecto técnico e esquece da gestão. Precisamos avançar nisso, porque é ela que dá as respostas sobre onde e como melhorar”, acrescentou.

Nesse sentido, Carvalho enfatizou a importância de políticas públicas integradas, programas de fomento e estratégias de cooperativas que ajudem os produtores a aprimorar seus resultados econômicos.

“Para que o setor avance, é fundamental trabalhar a gestão das propriedades de forma estruturada, com apoio de governos, empresas e instituições de pesquisa”, concluiu.

O primeiro dia do evento contou ainda com as participações da diretora de Marketing da Letti A2, Diana Jank, de Eugênio Zanetti, vice-presidente da Fetag-RS; Guilherme Portella, presidente do Sindilat-RS; Rogério Kerber, presidente do Fundesa-RS; e Sérgio Feltraco, diretor executivo da Fecoagro-RS, entre outros painelistas.

A programação prossegue nesta quarta-feira, com sustentabilidade e inovação como temas centrais. Pela manhã, o ciclo de palestras reunirá o secretário de Desenvolvimento Rural do RS, Vilson Covatti; o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli; o pesquisador da Embrapa, Paulo Martins; o CEO da Milkpoint, Marcelo Carvalho; e a gerente de Sustentabilidade da Tetra Pak, Vivian Guerreiro. Também participam o secretário estadual do Meio Ambiente, Diogo Heck, e o diretor de Captação da Lactalis, Rafael Junqueira.

À tarde, haverá depoimentos de produtores e da médica-veterinária Margareth Vincensi, sócia-diretora do Grupo Strobel. Participam ainda Alexandre Guerra, diretor da Cooperativa Santa Clara; Ângelo Sartor, CEO da RAR Agro & Indústria; e Ricardo Rodrigues, diretor de Compras de Leite da Laticínios Deale.