Dom Pedrito prepara estrutura para a 92ª edição da Farm Show

Com agências

Começa neste sábado (11), em Dom Pedrito, a 92ª edição da Exposição Agropecuária – Farm Show. O evento, promovido pela Associação e Sindicato Rural do município, ocorre até 19 de outubro, no Parque Juventino Côrrea de Moura, e reafirma sua posição entre as maiores e mais tradicionais feiras agropecuárias do Rio Grande do Sul, combinando negócios, genética, inovação e cultura em uma programação que se estende por nove dias. As informações são da assessoria do evento.

Reconhecida como um dos principais encontros da pecuária gaúcha, a Farm Show 2025 reunirá criadores de diferentes regiões do Estado e marcas de referência nacional. A exposição ocupará os 10 hectares do parque, movimentando a economia local e atraindo visitantes, investidores e técnicos do setor.

O diretor do Sindicato Rural e coordenador da mostra, João Antônio Blanco, destaca o papel estratégico da feira para o desenvolvimento do município. “A Farm Show é um dinamizador da economia local, uma vitrine da elite genética bovina e equina e um centro de conhecimento de ponta”, ressalta. “É um evento que valoriza nossa terra, nossos produtores e a inovação no campo”, completa Blanco.

Em 2024, cerca de 15 mil pessoas visitaram o parque, e a expectativa para este ano é de 18 mil visitantes. A organização aposta no reforço da programação técnica e na integração entre os diferentes segmentos do agro para ampliar o público. “A Farm Show é um pilar fundamental do desenvolvimento, colocando Dom Pedrito em evidência no mapa do agronegócio e impulsionando toda a sua cadeia produtiva”, acrescenta.

Localizado no coração da Campanha Gaúcha, o município se destaca pela pecuária de corte e pela qualidade genética de seus rebanhos. São 350 mil bovinos e uma tradição consolidada nas raças Angus, Hereford, Braford e Ultrablack, além dos cavalos Crioulos e dos ovinos de excelente padrão racial.

Essa vocação se reflete na pista da Farm Show, que em 2025 terá cinco remates de bovinos e três de cavalos Crioulos, reunindo criatórios de referência. “Algumas das mais renomadas cabanhas do Estado levarão à pista exemplares de genética superior”, afirma o presidente do Sindicato Rural, Rodrigo Coradini.

Entre os principais julgamentos da programação, estão os das raças Hereford e Braford, na terça-feira (14), e o dos animais Angus e Ultrablack, na quarta-feira. Já a Concentração de Machos Crioulos, um dos momentos mais aguardados pelos criadores, ocorrerá na sexta-feira, seguida da Exposição Incentivo. No sábado pela manhã, será a vez do Julgamento Morfológico dos Crioulos, evento que tradicionalmente atrai grande público às arquibancadas.

A programação oficial da Farm Show abrirá na terça-feira, às 18h30, com a cerimônia de abertura. Logo após, o consultor estratégico da Fiergs, Paulo Herrmann, ministrará a palestra “O agro brasileiro: avanços e desafios”. Nos dias seguintes, o público poderá acompanhar outras atividades técnicas de peso. Na quarta, às 19h, o sommelier de carnes André Madruga falará sobre “Um passo mais além da qualidade de carne”.

O evento também se abre à inovação e ao empreendedorismo rural. Em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS (Sict-RS), o Sindicato Rural promoverá o Centro de Inteligência do Agronegócio (Centro Agro) — uma mostra dedicada às soluções tecnológicas aplicadas ao campo. Sete startups (agritechs) já confirmaram presença e irão expor seus produtos na Arena da Inovação. Na sexta-feira, essas empresas farão apresentações de seus projetos voltados à produtividade, gestão e sustentabilidade das propriedades rurais.

Outro ponto de grande movimento será o Pavilhão da Agricultura Familiar, que nesta edição reunirá 18 expositores de Dom Pedrito e região. O espaço oferecerá uma vitrine de sabores e produtos típicos: mel, geleias, sucos, cucas, doces, embutidos e artesanato, itens que tradicionalmente encantam os visitantes. A presença dos agricultores familiares reforça o caráter inclusivo da feira, aproximando o público urbano das origens rurais e valorizando a produção local.

A formação técnica e o debate sobre o futuro do agro também terão espaço de destaque. No sábado (18), a Unipampa realizará uma mostra de alunos e o lançamento do curso de Agronomia, marcando o fortalecimento do ensino superior voltado ao setor produtivo na região. A programação técnica contará ainda com painéis sobre energia nas propriedades rurais, uso de tecnologias digitais e segurança no campo, além de encontros promovidos pela Comissão Jovem do Sindicato Rural, que vem se consolidando como elo de renovação do agronegócio local.

SERVIÇO

O que: 92ª edição da Exposição Agropecuária – Farm Show

Onde: Parque de Exposições Juventino Côrrea de Moura (Avenida Rio Branco, 80)

Quando: de 11 a 19 de outubro

Ingressos: R$ 5,00 na quinta-feira, R$ 10,00 de sexta-feira a domingo. A permanente custa R$ 20,00. Entrada franca de segunda a quarta-feira

atendimento@sindicatoruraldp.com.br ou pelos telefones (53) 3243-1103 e (53) 99933-5173