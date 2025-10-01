Domingos Velho Lopes assume presidência da Farsul a partir de janeiro

O engenheiro agrônomo Domingos Antonio Velho Lopes assume em 1º de janeiro de 2026 o comando da mais antiga entidade representativa de produtores rurais do Brasil para um mandato de quatro anos. Candidato em chapa única à presidência da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), ele terá o nome aclamado no final da tarde desta quinta-feira (2), após o encerramento do pleito eleitoral e da contagem dos votos.

O processo ocorrerá de forma presencial, na sede da entidade, das 9h às 16h. Estão aptos a votar os delegados dos 134 sindicatos rurais afiliados à federação. Atualmente, Lopes Velho exerce o cargo de diretor vice-presidente da Farsul.

Ele sucederá o médico veterinário Gedeão Silveira Pereira, que está à frente da Farsul desde a morte de Carlos Sperotto, no final de dezembro de 2017. Graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e produtor rural desde 1992, nos municípios de Mostardas e Palmares do Sul, Velho Lopes ingressou na Farsul em 1997, como presidente do Sindicato Rural de Mostardas.

Em seu currículo, o futuro presidente da Farsul também protagonizou, como secretário da Agricultura do Estado, o destravamento de um dos problemas mais sensíveis do agronegócio gaúcho: a gestão de recursos hídricos no meio rural. Em 2022, Velho Lopes articulou e conduziu intenso debate entre diferentes atores, incluindo o Ministério Público e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), que resultou na redefinição de regras sobre o uso de cursos d’água e a construção de estruturas de armazenamento, como açudes, barragens e cisternas.

O resultado dessas negociações foi a criação de parâmetros mais claros e viáveis, trazendo maior segurança jurídica e operacional para os produtores. As medidas beneficiaram especialmente regiões historicamente afetadas por estiagens, permitindo que agricultores e pecuaristas expandissem suas atividades com maior previsibilidade. Além disso, o novo marco regulatório simplificou procedimentos burocráticos que antes dificultavam a captação de água e a construção de reservatórios, impactando positivamente o planejamento de médio e longo prazo do setor agropecuário.

Velho Lopes também atuou na integração entre órgãos públicos, municípios e produtores, promovendo Termos de Cooperação que viabilizaram a disponibilização de equipamentos e assistência técnica para a construção e manutenção de estruturas hídricas. Essa articulação reduziu conflitos sobre o uso da água, equilibrando a necessidade produtiva com a preservação ambiental, e fortaleceu a cultura de gestão sustentável de recursos hídricos no Rio Grande do Sul.

Com vasta experiência em gestão ambiental – ele é membro titular da Comissão Nacional de Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) –, Velho Lopes consolidou sua imagem como articulador capaz de conciliar interesses diversos em torno de soluções práticas e regulamentadas. As mudanças promovidas na pasta da Agricultura em 2022 são hoje consideradas um marco para o agro gaúcho, pois proporcionam segurança jurídica, incentivam investimentos em irrigação, pecuária e lavouras, e ampliam a resiliência das propriedades rurais frente a períodos de seca ou irregularidades climáticas.

A chapa que tem Elmar Konrad como primeiro vice-presidente reflete a continuidade de um trabalho iniciado na gestão atual da entidade, com foco na defesa dos interesses dos produtores e na promoção de políticas públicas que incentivem a modernização e a sustentabilidade do agronegócio gaúcho.

A liderança de Velho Lopes na Farsul será estratégica para enfrentar desafios do setor, como mudanças climáticas, escassez de recursos hídricos e adaptação às novas exigências ambientais. Seu histórico de atuação em órgãos estaduais e nacionais reforça a experiência necessária para conduzir a entidade em um período de transformações no agronegócio, mantendo o equilíbrio entre produtividade e preservação ambiental.