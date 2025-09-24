Evento na UFPel sugere "combater o agro" e entidades reagem em prol do setor

Principal motor da economia do Rio Grande do Sul, o agronegócio está no foco de um debate. Uma aula inaugural da Jornada Universitária pela Reforma Agrária, promovida pelo curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), na segunda-feira passada, tinha como tema “Defender a Vida, Combater o Agronegócio”, o que gerou notas de repúdio de entidades.

A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) salienta que “a atividade contou com conivência da Reitoria da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), local do evento, e vai em caminho contrário às necessidades e anseios da sociedade brasileira”. “Ao estimular o ataque a um setor que é responsável por alimentar milhões de brasileiros, além de mais duas centenas de outros países, faz apenas aumentar a cizânia em um País acossado pelo ranço ideológico. O discurso de ódio contra aqueles que são apontados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) como exemplo de agricultura sustentável em nada agrega ao desenvolvimento de nossa nação”, afirma o presidente do Sistema Farsul, Gedeão Silveira Pereira.

O mais agravante, para a Farsul, é isso ocorrer dentro de um ambiente acadêmico. “A discussão de ideias é saudável e necessária, sem dúvida nenhuma, mas a mesquinhez da ira gratuita em nada agrega ao debate. Ainda mais quando esse estímulo ao ódio vem de um grupo que ascende ao ensino superior gratuito de forma privilegiada por uma legislação benevolente a um público específico”, continua o texto da Farsul.

A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Rio Grande do Sul (Aprosoja) reforça que o “agronegócio brasileiro é uma das bases da economia nacional, responsável por gerar emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões do País, além de garantir segurança alimentar para milhões de brasileiros e contribuir de forma significativa para as exportações”.

Produtores ressaltam que agronegócio é importante para alimentar população e para as exportações Pedro Revillion/Palácio Piratini/Divulgação/JC

“Percebemos que o MST e demais entidades estão tentando, com esse discurso, deslegitimar ou criminalizar o agronegócio. Isso deve ser visto como um ataque ao desenvolvimento nacional e ao futuro do País. O agro é parte da solução, nunca do problema”, sublinha a nota.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-RS), por meio de sua Comissão de Agronegócio, Cadeia Produtiva e Extensão Rural, considera "inaceitável" o evento. Para o CRMV-RS, o agronegócio é um pilar essencial do desenvolvimento nacional, responsável por milhões de empregos, pela produção de alimentos e pelas oportunidades oferecidas a médicas e médicos veterinários e zootecnistas. "Em vez de ser combatido, deve ser fortalecido com base em ciência, tecnologia, sustentabilidade e respeito", pede o texto assinado pelo presidente Mauro Moreira.

A universidade também se manifestou, dizendo que “é uma instituição pública, plural e comprometida com uma formação crítica de seus estudantes e atenta aos desafios da atualidade”. “A UFPel ressalta que atividades recentes, como a Aula Inaugural da VI Turma Especial de Medicina Veterinária do Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), refletem o espírito de debate e pluralidade que caracteriza a vida universitária, em sintonia com sua longa trajetória de formação de profissionais críticos e comprometidos com diferentes setores da sociedade. É na universidade que os projetos de sociedade são debatidos a partir das mais diferentes tendências conceituais e assim se buscam perspectivas para fomentar o desenvolvimento em seus diferentes contextos”, justifica a UFPel.

Há mais de vinte anos, a UFPel mantém uma parceria com o Pronera, programa executado pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), em parceria com o Mec (Ministério da Educação), voltado a oferecer educação formal a trabalhadores e trabalhadoras rurais assentados da reforma agrária.