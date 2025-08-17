Atração de investimentos marca início dos remates de primavera



A Temporada de Primavera 2025 começa no Sul do Brasil com atração de novos investidores para a pecuária, o que eleva os ânimos mesmo em tempo de incertezas. Um dos primeiros remates realizados nesta estação, o 4º Leilão Soldera Portas Abertas comercializou 119 animais das raças Angus e Brangus em evento presencial realizado em Panambi (RS), nesta sexta-feira (15). O lote mais bem avaliado da tarde foi o touro Angus preto Don Miracy, que teve cota de 50% comercializada por R$ 31,5 mil, lance que o valorizou em R$ 63 mil.



O reprodutor está em coleta na central de inseminação Alta e sagrou-se Grande Campeão Rústico na ExpoCampos 2025 e Reservado Grande Campeão da 2ª Fenagen. O investimento foi feito por um grupo de dez empresários de Panambi reunidos no Condomínio Gadu.

Outro destaque foi a comercialização do touro Hércules, irmão interino de Don Miracy e contratado pela Select Sires. O reprodutor saiu por R$ 43,5 mil, maior valor pago por um lote no leilão, e foi arrematado pela pecuarista Vera Kessler, de São Sepé (RS). O criador Adenir Soldera, um dos irmãos Soldera, confirma que o que se viu em pista foram negócios fechados por quem confia na genética da família e sempre volta às compras.



O 4º Leilão Soldera Portas Abertas reuniu mais de 300 pessoas na sede da cabanha na comemoração de 20 anos de seleção de rebanhos. Seguindo a tradição dos imigrantes que ocuparam o Noroeste gaúcho, a família garantiu hospitalidade, oferecendo, além da sua genética, quitutes típicos da região, como o tradicional Käsekuchen (torta alemã à base de queijo) e o churrasco produzido com a carne Angus da Cotripal. Criadores do Sul do Brasil participaram do evento, que terminou com direito à festa em uma tenda montada junto à área de lavouras experimentais da propriedade.



Segundo o leiloeiro Fábio Crespo, que comandou o leilão ao lado das equipes da BC Remates e da Parceria Leilões, o evento valorizou a genética ofertada, com destaque para o gado Angus, que atingiu média de R$ 23.444,44 para os touros e, de R$ 12.128,57 para as fêmeas. Os touros Brangus saíram por R$ 16.214,29 e as fêmeas, por R$ 9.487,50.





