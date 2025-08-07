Exportações de carne de frango fecham julho com quase 400 mil toneladas

As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram em julho 399,7 mil toneladas, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O volume é 13,8% menor em relação ao registrado no mesmo período do ano passado (com embarques de 463,7 mil toneladas) mas supera em 16,4% o total exportado em junho deste ano (343,4 mil toneladas).



A receita registrada em julho chegou a US$ 737,8 milhões, saldo 17% menor em relação ao ano anterior (com US$ 889,2 milhões), mas 15,8% maior na comparação com junho, US$ 637 milhões.

Avicultura gaúcha reivindica retomada das exportações

. Comparativamente, são mais de 50 mil toneladas adicionadas ao nosso fluxo, número que deverá se expandir nos próximos meses com a consolidação das tratativas e a reabertura de todos os mercados”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.No ano (janeiro a julho), as exportações brasileiras de carne de frango totalizam, número 1,7% menor em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, com 3,052 milhões de toneladas. Já em receita, o saldo acumulado chegou a, resultado 1,5% maior em relação ao ano passado, com US$ 5,525 bilhões.Principal destino das exportações de carne de frango do Brasil, osimportaram 51,7 mil toneladas em julho, saldo 33,6% superior ao embarcado no mesmo período do ano passado, com 38,7 mil toneladas. Em seguida estão, com 42,9 mil toneladas (-9,3%),, com 36,4 mil toneladas (+45,6%), Arábia Saudita, com 31,4 mil toneladas (+19,7%), Angola, com 16,1 mil toneladas (+68,7%), Singapura, com 13,6 mil toneladas (+8,8%), Reino Unido, com 12,7 mil toneladas (+84,3%), Kwait, com 11,6 mil toneladas (+13,3%), Gana, com 10,9 mil toneladas (+131,1%) e Hong Kong, com 10,2 mil toneladas (+72,5%).Maior estado exportador do Brasil, oembarcou em julho 152,1 mil toneladas, volumeem relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida estão Santa Catarina, com 95,3 mil toneladas (-7,6%),, São Paulo, com 26,8 mil toneladas (+3,8%) e Goiás, com 22,8 mil toneladas (+4,2%).