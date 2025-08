Governo do RS promove lançamento nacional da Expointer

Nesta terça e quarta-feira o governo do Estado lança oficialmente a Expointer fora do Rio Grande do Sul, de forma inédita. A 48ª edição da feira de agronegócio, que ocorrerá entre 30 de agosto e 7 de setembro, será apresentada hoje em evento em São Paulo e amanhã, em Brasília.

Na capital paulista, o evento será realizado às 9h30min, no escritório da Invest RS, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Já em Brasília, a agenda está marcada para as 15h, na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

As iniciativas marcam a ampliação do alcance institucional da feira e reforçam sua relevância como uma das principais vitrines do agronegócio gaúcho e brasileiro.