Encontro em Ijuí debate alternativas sustentáveis para o campo

O uso de bioinsumos nas lavouras será um dos temas abordados durante o Encontro Gaúcho da Agropecuária Regenerativa, que acontece nesta quarta (6) e quinta-feira (7), em Ijuí. A iniciativa pretende reunir agricultores, técnicos, estudantes e pesquisadores em torno de práticas sustentáveis no campo. As informações são da Emater-RS/Ascar. O objetivo do evento é promover a troca de experiências de agricultor para agricultor, focando na construção de alternativas sustentáveis para enfrentar os extremos climáticos, que têm impactado de forma significativa a agricultura no Rio Grande do Sul.

A programação inclui painéis temáticos, oficinas práticas, rodas de conversa e relatos de experiências. Um dos destaques é a mesa-redonda sobre “Repensar a Agricultura no Rio Grande do Sul à luz do agravamento dos extremos climáticos”, com a participação do engenheiro agrônomo Luis Bohn, gerente técnico da Emater. Também integram o debate Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável (Gaas), Michel Rocha da Silva, professor da Unijuí e doutor em Agrometeorologia, e Sérgio Schneider, professor do programa de pós-graduação na Ufrgs.

O Encontro Gaúcho é realizado pelo Gaas e conta com o apoio institucional da Emater, entre outras entidades comprometidas com o fortalecimento da agroecologia no Estado. A Emater e o Gaas mantêm um acordo de cooperação técnica que visa incentivar práticas sustentáveis e ampliar o uso de tecnologias como os bioinsumos entre os agricultores familiares.