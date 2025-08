Arco bate marca dos últimos 15 anos em inscritos para a 48ª Expointer

Quase mil ovinos de 15 raças e mais as variedades naturalmente coloridas de cinco delas, estarão presentes na Expointer de 2025. Este é o maior número de animais que os associados à Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), ou não, já colocaram em exposição, julgamentos e remates desde 2009. A entidade prepara quatro pistas onde ocorrerão julgamentos simultâneos. As informações são da assessoria de imprensa da Arco.



Conforme a superintendente de Registro Genealógico da Arco, Magali Moura, este número, de 997 animais inscritos, é o maior nos últimos 15 anos. Em 2009, as inscrições foram de 998 animais. É possível que os efetivamente expostos sejam um pouco menos, pois cada ovino passa pelo julgamento de admissão, antes de ser liberado para os julgamentos de classificação. “No ano passado já foi uma superação, porque devido a tudo que aconteceu no Estado, as enchentes, a gente teve um número alto, que foram 871, e superou o que estava dentro da expectativa dessa superação”, avalia Magali.

A marca de inscrições reflete um maior interesse por parte dos pecuaristas e a retomada da ovinocultura. “Se vê, hoje, o interesse que está cada vez aumentando mais pela carne ovina e há muita gente nova entrando no setor. A cada dia se recebe aqui (na Arco) novos cadastros de produtores interessados em se associar e seguir nessa linha do criatório ovino. Eu acredito, sim, que esses números vão refletir um aumento também de comercialização, inclusive lá na Expointer onde estarão acontecendo leilões das diversas raças e variedades que estarão sendo expostas”, estima Magali Moura.



Entre os inscritos para este ano, a raça que possui o maior número de inscritos é a Texel, com 226. Ela lidera, também, entre os naturalmente coloridos, com 103 inscritos.