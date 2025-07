Ocergs e agência da ONU unem esforços por energia limpa e agro sustentável

O cooperativismo gaúcho firmou, nesta sexta-feira (18), uma parceria estratégica com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), com o objetivo de impulsionar ações nas áreas de transição energética, agricultura sustentável e bioeconomia. O protocolo de intenções, assinado na sede do Sistema Ocergs, em Porto Alegre, marca o início de uma cooperação internacional voltada a projetos de desenvolvimento industrial sustentável com base no modelo cooperativista.

A missão da UNIDO no RS teve início na quarta-feira (16), com uma série de reuniões técnicas para identificar sinergias e potenciais áreas de atuação conjunta. O foco inicial é construir projetos com impacto positivo na resiliência climática, no uso de fontes limpas de energia, na agregação de valor à produção primária e na geração de empregos de qualidade. Mas, futuramente, outros ramos do cooperativismo gaúcho poderão ser abordados pela parceria.

“O sistema cooperativo do Rio Grande do Sul é uma das estruturas mais sólidas e organizadas que vimos. Queremos transformar essa parceria em um modelo internacional de boas práticas para o desenvolvimento sustentável”, afirmou Gunther Beger, diretor-executivo de Inovação para os ODS e Transformação Econômica da Unido.

Segundo ele, o modelo gaúcho tem “escala, governança e capilaridade”, e por isso é ideal para projetos que aliam inovação, inclusão e sustentabilidade.

A aliança com a UNIDO permitirá que as cooperativas gaúchas tenham acesso a financiamentos internacionais, fundos climáticos e tecnologias emergentes voltadas ao uso de energia renovável e à redução de emissões. Entre os temas tratados estão a produção de biodiesel, biogás, etanol, hidrogênio verde, biofertilizantes, além do uso de amônia de baixa emissão e biocarvão para o campo.

O presidente do Sistema Ocergs, Darci Pedro Hartmann, destacou que a parceria surge em um momento de reconstrução para o Estado, após as enchentes de 2024.

“Nossa agenda não pode ser apenas de resposta à tragédia, mas de construção de um novo futuro. O cooperativismo é parte da solução, e com a UNIDO vamos potencializar nosso papel no enfrentamento à crise climática e no desenvolvimento de cadeias mais limpas e resilientes.”

A proximidade com a ONU também abre portas para intercâmbios técnicos, capacitação de lideranças e o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao cooperativismo. O superintendente do Sistema Ocergs, Mário de Conto, ressalta que a proposta é conectar as pautas globais de desenvolvimento com as realidades locais das cooperativas gaúchas.

“Temos desafios urgentes, como a gestão de riscos climáticos, o acesso a novas tecnologias e a ampliação da renda no campo. Essa cooperação pode acelerar transformações importantes, sem perder o protagonismo dos produtores locais.”

Durante os encontros, também foram discutidos projetos em andamento na área de energia solar fotovoltaica, etanol de cereais e fertilizantes orgânicos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo, que acompanhou as tratativas, destacou que o Estado já possui programas alinhados com os objetivos da parceria, como o plano de hidrogênio verde.

“Estamos conectados com as cooperativas para transformar grãos em energia, proteína e inovação. Essa parceria com a ONU reforça o protagonismo do Rio Grande do Sul em temas estratégicos como energia limpa e transformação industrial.”

A próxima etapa será a formação de grupos técnicos internacionais, com apoio de diferentes secretarias estaduais, da academia e das federações cooperativistas, para a formulação de projetos executivos e a busca por financiamentos.

Para Gunther Beger, a construção de soluções sustentáveis exige alianças amplas e comprometidas com o futuro.

“Não se trata apenas de enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, mas de criar novas oportunidades econômicas baseadas em inclusão e inovação. O cooperativismo é um aliado-chave nessa missão.”