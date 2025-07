Projeto propõe fundo nacional para fortalecer juventude rural

O fortalecimento da juventude rural e a sucessão no campo ganham destaque com o lançamento do Projeto de Lei 3024/2025, que cria o Fundo Nacional de Apoio à Juventude Rural (Funajur). A proposta será apresentada nesta terça-feira (15), durante o Encontro Estadual de Juventude da Fetag-RS, em Porto Alegre, que reunirá mais de 500 jovens de todas as regiões do Rio Grande do Sul e marcará também a assinatura do Pacto pela Juventude Rural.

De autoria do deputado federal Heitor Schuch (PSB/RS), o projeto tem como objetivo central incentivar a permanência dos jovens no meio rural, por meio de ações voltadas ao crédito, assistência técnica, capacitação, fomento produtivo e apoio à comercialização. O Funajur será o principal instrumento financeiro para viabilizar essas políticas, com gestão paritária entre governo e sociedade civil.

“A juventude rural precisa de oportunidades para seguir produzindo alimentos, inovando e gerando renda no campo. Nosso projeto vem para suprir essa lacuna histórica, garantindo condições reais para os jovens desenvolverem seus projetos de vida sem precisarem sair do meio rural”, destaca Schuch.

A proposta abrange jovens entre 16 e 29 anos pertencentes a unidades familiares de produção, com prioridade para os que estão em formação técnica ou superior no setor agrícola, ou acompanhados por entidades de assistência técnica.

Estudos do IBGE e da PNAD mostram uma queda de 14% na presença de jovens de 18 a 24 anos no campo entre 2016 e 2022. No mesmo período, o número de produtores com mais de 65 anos aumentou 12%. Para Schuch, esse cenário reforça a urgência de políticas públicas estruturadas.

“Se não tivermos uma política nacional voltada à juventude rural, corremos o risco de ver a agricultura familiar, que é responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa do povo brasileiro, sem continuidade”, alertou.

A expectativa é que a proposta avance com apoio de parlamentares, governos estaduais e entidades ligadas à agricultura familiar.

“A juventude quer viver e produzir no campo. Cabe a nós, como legisladores, criar os caminhos para que isso aconteça”, conclui o parlamentar.