Plano Safra 2025/26 destina R$ 516,2 bilhões à agricultura empresarial

Com agências

O governo federal lançou nesta terça-feira (1º) o Plano Safra 2025/2026 para a agricultura empresarial, com um volume total de R$ 516,2 bilhões em crédito rural voltado a médios e grandes produtores. O valor é 1,5% maior que o da safra anterior (R$ 508,6 bilhões), mas representa apenas crescimento nominal, sem avanço real quando considerada a inflação acumulada de 5,32%.

Do montante total, R$ 185 bilhões virão das Cédulas de Produto Rural (CPR) com recursos de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). Isso significa que mais de um terço do Plano Safra 2025/26 da agricultura empresarial será financiado sem uso direto de dinheiro público, ou seja, sem depender de recursos orçamentários da União.

Coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o plano prioriza as linhas de custeio, que passam de R$ 401,3 bilhões para R$ 414,7 bilhões. O valor para investimentos, no entanto, recua de R$ 107,3 bilhões para R$ 101,5 bilhões, reflexo da baixa demanda do setor por novos aportes diante dos juros elevados. A ideia do governo é concentrar foco no custeio, que tem maior subsídio e menor risco, para garantir que o produtor tenha os recursos no momento certo para comprar insumos e manter a produtividade, caso o clima colabore.

O ministro Carlos Fávaro reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo governo para formatar esta edição do plano, diante das restrições orçamentárias. E referiu também que parte do desafio inclui a necessidade de aportar recursos para a renegociação das dívidas dos produtores rurais gaúchos. Durante o evento, ele anunciou a criação do Grupo de Trabalho Interinstitucional que irá buscar uma solução para o endividamento dos produtores rurais do RS.

As taxas de juros, aliás, serão maiores nesta edição e sobem até 2 pontos percentuais. No custeio, os médios produtores (Pronamp) terão acesso a taxas de 10% ao ano, enquanto os demais pagarão 14%. Para investimentos, os encargos vão variar de 8,5% a 13,5%.

Apesar do cenário de taxa Selic elevada (atualmente em 15%), das restrições orçamentárias e do aumento nos custos de equalização, o governo ampliou a fatia de recursos com juros subsidiados. O montante com equalização do Tesouro subiu de R$ 92,8 bilhões para R$ 113,78 bilhões. Somando com os recursos controlados não equalizados, são R$ 189 bilhões em crédito com condições definidas pelo governo.

Para viabilizar o programa sem comprometer o orçamento, o Ministério da Fazenda introduziu uma inovação: a divisão dos desembolsos entre os dois semestres da safra. Com isso, 80% dos recursos de custeio e 50% dos de investimento poderão ser contratados ainda em 2025, reduzindo a pressão imediata sobre o caixa da União.

Regras e novidades

A partir deste ciclo, o crédito de custeio agrícola exigirá o cumprimento das recomendações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) em operações acima de R$ 200 mil – mesmo na ausência do Proagro. A medida busca ampliar a segurança e sustentabilidade na produção, evitando financiamentos fora dos períodos ou áreas indicadas para cada cultura.

Outras mudanças incluem a autorização para financiamento de rações, suplementos e medicamentos adquiridos até 180 dias antes da formalização do crédito. Também passam a ser permitidos financiamentos para sementes e mudas de essências florestais, nativas ou exóticas, além de culturas de cobertura do solo no período de entressafra.

Como incentivo à sustentabilidade, produtores que adotarem práticas ambientais terão acesso a juros menores, e as linhas de crédito voltadas à modernização foram reforçadas. Os programas Moderagro e o Inovagro foram unificados, facilitando o acesso ao financiamento de infraestrutura e tecnologia, especialmente em granjas. Já o programa de armazenagem (PCA) dobrou o limite de capacidade por projeto, que passa de 6 mil para 12 mil toneladas.

Outra mudança importante é o aumento do limite de renda bruta anual para o enquadramento no Pronamp, que sobe de R$ 3 milhões para R$ 3,5 milhões. Com isso, o governo acredita que mais produtores terão acesso às taxas diferenciadas do programa.

Embora estivesse entre os esforços do Ministério, o governo não conseguiu oferecer uma linha de crédito específica com juros menores aos produtores de arroz, feijão e hortaliças. No entanto, esse público poderá acessar o crédito do Pronamp para custeio, com taxa de 10%.



Plano Safra 2025/26 – Agricultura Empresarial

Volume total R$ 516,2 bilhões

Custeio, comercialização e investimento R$ 331,2

CPR com recursos de LCAs R$ 185 bilhões

Custeio R$ 414,7 bilhões

Investimentos R$ 101,5 bilhões

Recursos com juros equalizados R$ 113,78 bilhões

- Pronamp R$ 69,1 bilhões

Recursos controlados totais R$ 189 bilhões

Principais mudanças