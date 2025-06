Conab doa mais 6,6 toneladas de alimentos a atingidos pelas fortes chuvas no RS

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) entregou, nesta quinta-feira (26), mais 6,6 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar à população afetada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. As doações, que incluem arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e melado, foram realizadas nos municípios de Porto Alegre, Alvorada e Eldorado do Sul.Os alimentos foram destinados, principalmente, a cozinhas solidárias das três cidades, responsáveis por preparar e distribuir refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. As entregas também contemplaram famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Eldorado do Sul e pela Associação de Assistência Evangélica aos Portadores do Vírus HIV de Porto Alegre.A ação ocorre em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Segundo o presidente da Conab, Edegar Pretto, a prioridade neste momento é atender as situações emergenciais, prestando apoio às pessoas que estão fora de suas casas devido aos impactos climáticos.“Nossa ação está concentrada nos municípios, junto à assistência social e, principalmente, às cozinhas solidárias, que mais uma vez estão mobilizadas para preparar e distribuir comida pronta a quem está passando necessidade. Já iniciamos a compra de mais alimentos e temos condições de continuar esse atendimento emergencial enquanto houver necessidade”, afirmou Pretto, que acompanhou as entregas.Nesta primeira etapa, a Conab destinou 68 toneladas de alimentos para ações emergenciais em apoio à população gaúcha. As entregas começaram no sábado (21) e, até o momento, já contemplaram moradores de 27 municípios.O Comitê Permanente de Gestão de Crise da Conab se reuniu novamente nesta quarta-feira (25) para discutir a situação no Rio Grande do Sul. O encontro, coordenado por Pretto, definiu novas ações de suporte ao estado. Entre as medidas está o deslocamento de leite em pó, arroz e feijão dos estoques da Companhia até a Unidade Armazenadora de Canoas, onde serão montadas novas cestas de alimentos.A reunião contou com a participação de 18 servidores da Conab que integram o grupo responsável por monitorar riscos, avaliar as medidas já adotadas e planejar novas iniciativas para garantir o abastecimento alimentar nas regiões afetadas. O Comitê é o mesmo que atuou durante as enchentes de 2024, desta vez com outros membros.