Banrisul suspende negativação de produtores rurais por 90 dias

Em reunião extraordinária de diretoria realizada nesta quinta-feira (19), o Banrisul decidiu suspender a negativação de todos os produtores com crédito rural no banco. O prazo para essa interrupção é de 90 dias, válidos a partir da próxima terça-feira, dia 24 em razão do tempo necessário para retirar os negativados dos registros de inadimplência.

LEIA MAIS: Prefeitos do RS vão a Brasília cobrar socorro à crise no campo



A informação foi confirmada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. "Esperamos que, neste prazo, novas medidas sejam anunciadas pela União em favor dos produtores rurais gaúchos, que tiveram perdas recorrentes nas sucessivas estiagens e enchentes dos últimos anos", afirmou o governador em rede social. "Nosso objetivo é auxiliar e preservar esse importante setor econômico do Rio Grande do Sul", destaca o presidente do Banrisul, Fernando Lemos. A informação foi confirmada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. "Esperamos que, neste prazo,em favor dos produtores rurais gaúchos, que tiveram perdas recorrentes nas sucessivas estiagens e enchentes dos últimos anos", afirmou o governador em rede social. "Nosso objetivo é auxiliar e preservar esse importante setor econômico do Rio Grande do Sul", destaca o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

Segundo o banco, no momento não é possível informar o quanto representa em recursos essa suspensão - uma vez que todos os dias vencem operações de crédito agrícola- , assim como o número de produtores que serão beneficiados com a medida.