Sede da Farsul recebe faixa em defesa da securitização dos produtores

Envolvida diretamente nas articulações junto ao governo federal em busca de solução para o endividamento de longo prazo dos produtores rurais gaúchos, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) instalou na fachada de sua sede em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (13), uma faixa em defesa da securitização da dívida do agro.

Com os dizeres "Farsul pela securitização!", a entidade pretende alertar para a urgente necessidade de avanços nas negociações.

A Farsul reforça que vem há mais de um ano "trabalhando pelo alongamento das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul", e enfatiza que a medida não atende apenas necessidade do setor do agro, mas envolve diretamente toda a economia gaúcha.

A assessoria econômica da entidade destaca ainda que realizou levantamento dos prejuízos causados pelas estiagens dos últimos anos e que "as quebras sucessivas de safras desde 2020 impactam no bolso de todos os gaúchos direta e indiretamente." "De 2020 a 2024, o Rio Grande do Sul não registrou perdas apenas em 2021, acumulando um total de R$ 106,5 bi que, aplicando o IPCA, chega a R$ 117,8 bi. Por isso, nossa sede está assim, mostrando a todos que a securitização é urgente e necessária", explica por meio de nota.