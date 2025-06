Simulador mostra riscos da deriva e reforça boas práticas no campo

Um evento realizado nesta quarta-feira (11), na estação experimental do Irga, em Cachoeirinha, mostrou na prática como o uso correto de tecnologias de pulverização pode evitar prejuízos causados por defensivos agrícolas mal aplicados. A atividade integrou o Programa de Aplicação Responsável (PAR), uma parceria entre a Corteva Agriscience e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), que só em 2025 já capacitou mais de 3,9 mil agricultores em todo o Brasil, incluindo 350 no Rio Grande do Sul.

Durante o encontro, jornalistas e técnicos assistiram à demonstração do simulador de deriva, ferramenta que evidencia o quanto a escolha errada da ponta de pulverização, o vento ou até a altura da barra podem fazer com que o produto químico atinja áreas não desejadas. Essa dispersão, conhecida como deriva, é uma das principais causas de conflitos entre agricultores, especialmente em regiões onde convivem lavouras extensivas e culturas sensíveis, como videiras e hortifrúti.

“É fundamental que o agricultor conheça e adote boas práticas agrícolas. Desde a escolha da ponta correta até a obediência às condições climáticas ideais, tudo interfere na segurança da aplicação”, destacou o professor Ulisses Antuniassi, especialista em tecnologia de aplicação e docente da Unesp em Botucatu (SP).

Além de evitar danos a vizinhos e ao meio ambiente, o uso correto dos defensivos preserva a saúde dos trabalhadores e contribui para a sustentabilidade do agronegócio. Por isso, o programa também reforça a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), do respeito às bulas dos produtos e da adoção de parâmetros operacionais recomendados, como dose, tipo de gota e velocidade de aplicação.



Criado há cerca de 20 anos, o PAR já treinou aproximadamente 35 mil pessoas no Brasil. Em 2025, foram mais de 70 eventos realizados em diversos estados, com foco em culturas como grãos, cana-de-açúcar, arroz, hortifrúti e pastagem.

No Rio Grande do Sul, onde vigoram regras específicas da Secretaria da Agricultura para a aplicação de herbicidas hormonais, o programa também inclui treinamentos voltados para o cumprimento das Instruções Normativas estaduais, que exigem cadastro de aplicadores, registros técnicos e respeito às condições climáticas. De acordo com a pasta, há 25.777 aplicadores cadastrados e habilitados para o manejo de hormonais.

Os herbicidas hormonais são produtos químicos usados na agricultura para eliminar plantas daninhas de folhas largas. Entre os mais conhecidos está o 2,4-D, um herbicida seletivo, usado principalmente em lavouras de soja, milho, trigo e pastagens. Ele não afeta plantas gramíneas, mas é altamente tóxico para culturas de folhas largas, como uvas, tomates, feijão, hortaliças e frutas.

O 2,4-D é eficaz, barato e de fácil aplicação, por isso segue sendo bastante utilizado. Porém, seu uso exige muito cuidado, pois o produto pode evaporar ou ser levado pelo vento, atingindo áreas que não deveriam ser pulverizadas.

Desde 2019, esses treinamentos foram realizados em 80 municípios gaúchos, ampliando o alcance da informação no Estado.

“Oferecer conteúdo técnico e acessível é essencial para que o produtor rural utilize os recursos disponíveis com responsabilidade e segurança”, reforça Jair Francisco Maggioni, coordenador de Boas Práticas Agrícolas da Corteva.