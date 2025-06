Mais uma rodada de vistoria é concluída nas propriedades do raio do foco de gripe aviária em Montenegro

Nesta terça-feira (10), foi encerrado o 7º ciclo de visitas nas propriedades rurais do perifoco, no raio de três quilômetros, e finalizado o 4º ciclo de vistorias nas propriedades do raio de até 10 quilômetros do foco de gripe aviária em Montenegro. As equipes do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi) seguem fazendo o trabalho de monitoramento e vigilância sanitária da área, conforme determina o Plano Nacional de Contingência para Influenza Aviária.

As barreiras sanitárias também estão sendo realizadas de forma volante ou com estruturas móveis, devido a estabilidade no controle do vírus e à ausência de novos casos na região. Até o momento, já foram abordados e desinfetados barreiras de contenção 4.145 veículos.



As próximas inspeções e barreiras estão programadas para acontecer na próxima semana, nos dias 16 e 17 de junho, com vistorias completas em toda a zona de abrangência do raio do foco.

Sobre a gripe aviária



A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas que também pode infectar mamíferos, incluindo seres humanos. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com animais infectados, bem como por meio de água ou materiais contaminados.

O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) reforça que não há risco na ingestão de carne de aves ou ovos adquiridos em pontos de venda ou armazenados em casa, pois a doença não é transmitida pelo consumo desses alimentos.



A Seapi orienta que qualquer suspeita da doença – caracterizada por sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade súbita e elevada em aves – deve ser imediatamente notificada. As denúncias podem ser feitas nas Inspetorias ou Escritórios de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou ainda pelo WhatsApp (51) 98445-2033.