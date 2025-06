Nova diretoria do Ibraoliva toma posse nesta segunda-feira

A nova diretoria do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) foi empossada nesta segunda-feira (09) em uma cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A presidência, dessa vez, será renovada, ficando sob o comando do produtor Flávio Obino Filho. De acordo com ele, o principal desafio da nova administração será o de reverter a baixa produtividade das últimas safras de olivas no Rio Grande do Sul.

"O principal mote da nova administração do Ibraoliva é a pesquisa, ou seja, nós vamos voltar para dentro da porteira para entender o que está acontecendo nos pomares já implantados e poder voltar a ter uma expectativa de crescimento na área plantada com esse subsídio técnico para os novos produtores e para que aqueles que já produzem aumentem as suas áreas", afirmou Obino à reportagem.

A safra de 2022/23 teve um excelente desempenho, com 580.228 litros de azeite produzidos. Para 2023/24, era esperado um volume ainda maior, com um crescimento de 20% na produção. A realidade, entretanto, foi de uma queda de 63%. Os números de 2024/25 ainda não foram fechados, mas a Instituição acredita que, embora devam superar os níveis do ano anterior, ainda não se igualarão ao patamar de 2022/23.

Entre os motivos para a queda na produtividade, estão eventos climáticos que afetaram o Estado em 2023 e 2024, além de desafios relacionados ao avanço da soja para as regiões próximas aos olivais. "Vamos verificar os cultivares melhor adaptados à nossa região em função da questão da umidade, basicamente. E estamos investigando a questão dos defensivos hormonais (utilizados nas lavouras de soja), porque há indícios de que eles pode ser um dos fatores que impactaram na baixa produtividade dos últimos dois anos", acrescenta Obino.

Confira a composição da nova diretoria do Ibraoliva

Diretoria

Presidente: Flávio Obino Filho

Vice-Presidente: Solange Dias Neves

Vice-Presidente Financeiro: Aristides Inácio Vogt

Diretor Financeiro: Cesar Gabardo

Vice-Presidente Administrativo: Rosane Coradini Abdalla

Diretor Técnico e Cultural: André Sittoni Goelzer

Diretor Institucional e Social: Marcus Coester

Diretor Jurídico e Legislativo: Jorge Santos Buchabqui



Diretor Regional de Santa Catarina – Jester Macedo

Diretor Regional do Paraná – João Thadeu Tonial Loureiro

Diretor Regional do Sudeste – Bernardo Bellavinha Araújo

Diretor de Comunicação e Marketing – Carolina Capoani

Diretor de Sustentabilidade – Maria Nina Luce Braga



Diretoria – Suplentes

Diretor: Leandro Bortoluzzi da Silva

Diretor: Letícia Botton

Diretor: Matheus De Boni

Diretor: Thais Fernanda Stella de Freitas



Conselho Deliberativo – Efetivos

Conselheiro: Alcyr Soares Cardoso

Conselheiro: Fernando Farina

Conselheiro: Flávio Bock

Conselheiro: Jandir Francisco Capoani

Conselheiro: João Roberto Vieria da Costa

Conselheiro: José Roberto Alfaro Silveira

Conselheiro: José Alberto Auede

Conselheiro: Luiz Eduardo Batalha

Conselheiro: Renato Bernardo Fernandes



Conselho Deliberativo – Suplentes

Conselheiro: Cynthia Geyer

Conselheiro: Marcelo Gomes Lobo

Conselheiro: Paulo Centeno



Conselho Fiscal – Efetivos



Conselheiro: Celso Zancan

Conselheiro: Luiz Fernando Mainardi

Conselheiro: Michelle Frank Sápiras



Conselho Fiscal – Suplentes

Conselheiro: Fernanda Sarmento Rolla Bernaud

Conselheiro: Michael Gier