Governo federal receberá o setor do arroz na quarta-feira, em Brasília

reunião com representantes do setor do arroz na sexta-feira (6) alternativas de apoio ao setor, diante da queda no preço pago ao produtor. Após, em Porto Alegre, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, articulou um encontro interministerial para discutir, diante da

Pretto confirmou que a reunião está marcada para esta quarta-feira (11), às 16h30min, no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em Brasília.



Além de Pretto, participarão os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, e representantes do setor produtivo.



O objetivo é dar continuidade ao diálogo com os produtores e a indústria, e buscar maior estabilidade no mercado, com renda aos produtores e preços acessíveis aos consumidores.