Gadolando e Lactalis firmam parceria para fortalecer produção leiteira no RS com foco em qualidade e valorização dos produtores

Por Adrielly Araújo, especial para o JC

Em um momento em que o Rio Grande do Sul ainda enfrenta os impactos dos desastres climáticos, a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Estado (Gadolando) e a Lactalis Brasil anunciaram nesta sexta-feira (6) uma parceria para fortalecer a atividade leiteira. O acordo inclui o patrocínio da Lactalis ao Prêmio Exceleite, voltado à valorização da qualidade na produção leiteira e à excelência zootécnica da raça holandesa no Estado.

Criado em 2007, o Exceleite terá sua grande final durante a Expointer 2025. A vaca campeã, a Suprema Exceleite, será premiada com uma picape Saveiro 0km. O título será definido pela soma da pontuação em julgamento morfológico e produção leiteira em três exposições oficiais, sendo obrigatórias a Fenasul/Expoleite e a própria Expointer. A terceira deve ser uma feira ranqueada no interior.

Neste ano, a premiação também contará com um valor adicional de R$ 5 mil para a vaca com maior índice de sólidos na Expointer, um dado técnico que vem ganhando relevância no setor e que aponta para tendências industriais e exportadoras. A análise será feita em laboratório e o resultado divulgado durante a feira.

Para o presidente da Gadolando, Marcos Tang, a união das instituições reforça o compromisso com os produtores, mesmo diante dos desafios enfrentados. “Estamos vivendo o ápice dos desastres climáticos aqui no Rio Grande do Sul, e toda essa luta é nossa. Mas acreditamos no trabalho correto de quem está na atividade, e essa parceria nos permite entregar uma premiação à altura da dedicação desses produtores”, afirmou.

A proposta da Gadolando também inclui a valorização das feiras no interior do Estado. Segundo Tang, o objetivo é incentivar um novo formato de torneios leiteiros, com foco na qualidade da produção e participação efetiva dos criadores.

Representando a Lactalis, o diretor de Comunicação, CSR e Assuntos Regulatórios, Guilherme Portella, destacou o papel estratégico da empresa em estimular uma cadeia produtiva mais justa. “É um prazer estarmos junto à Gadolando e dos produtores que são apaixonados pela atividade. Nosso objetivo é estar ao lado deles, fazer com que a cadeia gire com produtividade e justiça”, disse. Portella revelou ainda que a empresa se prepara para realizar sua primeira exportação de produtos derivados da produção leiteira gaúcha aos Estados Unidos, com foco em itens de alto rendimento.

A parceria foi celebrada durante as comemorações de 10 anos da Lactalis no Brasil. Com 23 plantas fabris e 49 centros logísticos no país, a empresa é líder nacional em captação de leite e tem planos ambiciosos: duplicar a operação no Brasil até 2030 e alcançar um faturamento de R$ 35 bilhões, por meio da valorização dos produtores e da qualificação industrial.

Presente no evento, o secretário adjunto da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madaleno, destacou que o Rio Grande do Sul vive um momento de virada no setor lácteo. “Estamos nos consolidando como referência nacional no controle de doenças e, agora, também na qualidade do leite. Essa maturidade do setor abre portas para novos mercados, com um produto mais competitivo e valorizado”, afirmou.

O secretário executivo do Plano Rio Grande, Clair Kuhn, que representou o vice-governador Gabriel Souza, reforçou o compromisso do governo com a tecnificação das pequenas propriedades. “Minha família é produtora de leite, e sei da força desse trabalho. Por isso, o Plano Rio Grande inclui ações concretas, como o novo programa estadual de irrigação, que já vem beneficiando produtores de alta produtividade nas pequenas propriedades. Queremos sair mais fortes do que entramos nessas catástrofes climáticas”, ressaltou. Com a parceria, Gadolando e Lactalis esperam impulsionar o setor leiteiro do Estado com inovação, reconhecimento e incentivo à qualidade.