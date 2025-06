Arrozeiros buscam alongar parcelas de custeio da safra atual

Arrozeiros gaúchos estão buscando os agentes financeiros para renegociar o pagamento das parcelas de custeio da safra 2024/2025 e, assim, ganhar fôlego para a venda do produto. Diante de um cenário dramático, que derrubou os preços do cereal em 40%, a cadeia de comercialização pisou no freio, agravando ainda mais a situação.

O contexto é uma safra de grande oferta no Brasil e no Mercosul, com exportações menores que as originalmente projetadas, preços internos baixos e retração nas compras das indústrias, já que o varejo vem demandando a conta-gotas. Conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de janeiro a abril foram exportadas 140,1 mil toneladas de arroz em casca e 153,4 mil toneladas do cereal beneficiado, muito aquém do esperado. Já as importações chegaram a 9,2 mil toneladas do produto em casca e 301,9 mil do beneficiado.

LEIA MAIS: Conab anuncia antecipação dos contratos de opção de venda de arroz

“Com a aproximação dos vencimentos das parcelas de custeio, geralmente duas, entre os meses de junho e agosto, sem preço e sem liquidez, estamos procurando os bancos para pedir ajuda neste momento de enorme dificuldade”, explica o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do RS, Alexandre Velho.

O primeiro contato, com o Banrisul, já trouxe algum alento. O banco teria concordado em prorrogar em 30 dias o vencimento do primeiro pagamento e a ampliar para quatro o número de parcelas. Com isso, os produtores podem reduzir a oferta do grão no mercado, segurar as vendas e esperar que ocorra melhora nas cotações. Atualmente, segundo o dirigente da Federarroz, o preço médio da saca de 50 quilos no RS gira em torno de R$ 70,00, enquanto o custo de produção chega a R$ 90,00.

A demanda será levada também ao Banco do Brasil, ao Sicredi e aos fornecedores de insumos para a lavoura. E a expectativa é de que a posição do Banrisul seja um exemplo de flexibilização seguido pelos demais, para que os produtores não fiquem obrigados a vender seus estoques a qualquer preço.

Boa parte das queixas de produtores e das indústrias tem como alvo o comércio varejista, que tem comprado volume suficiente apenas para atender a demanda imediata, acreditando em pagar valores ainda menores.

“O varejo tem de entender que não há como diminuir mais o preço, sob pena de desestabilizar a indústria, aumentar o endividamento do produtor e a volta à uma redução drástica de área por conta da baixa rentabilidade. Abaixo de R$ 4,00 o quilo não é possível sustentar a atividade”, lamenta Alexandre Velho.

A Associação Gaúcha de Supermercados foi procurada para contrapor as críticas, mas até a publicação desta matéria não havia se manifestado.

Entidades farão reunião com a Conab na sexta-feira

Por conta desse cenário, dirigentes da Federarroz e da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) se reuniram na manhã desta quarta-feira (4). E alinharam discurso que levarão ao presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto. A pedido das entidades, um encontro será realizado na sexta-feira (6), às 10h, na sede da Superintendência Estadual da Conab.

A Abiarroz estará representada pelo novo presidente, Renato Franzner, e pelo ex, Elton Doeler. Por meio de sua assessoria, a entidade confirmou as agendas, mas informou que só irá se posicionar após a reunião com a Conab.

Na oportunidade, as entidades deverão cobrar a adoção de medidas para auxiliar na equalização entre as vendas e os preços em baixa, bem como na comercialização do produto.

“Assim como fomos parceiros do governo em 2024, agora é a vez de o governo nos ajudar. Precisamos de apoio e ações para o setor encontrar alternativas para a comercialização”, conclui Alexandre Velho.