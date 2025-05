Abertura oficial do 9º Congresso Mundial da Raça Braford reuniu criadores e parceiros em Esteio

Em cerimônia realizada neste sábado (3), foi aberto oficialmente o 9º Congresso Mundial da Raça Braford. O evento que reuniu criadores e lideranças do setor agropecuário de diversas partes do mundo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, marcou o início formal de uma programação que já vinha movimentando o Estado desde o final de abril com julgamentos, palestras, encontros técnicos e momentos de confraternização.

A abertura do congresso organizado pela Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) foi o ponto alto de um esforço coletivo que envolveu mais de um ano de planejamento. Segundo a diretoria da ABHB, o êxito do evento só foi possível graças à dedicação de uma equipe técnica comprometida, que atuou nos bastidores com profissionalismo e paixão pela causa. O clima favorável, o cenário privilegiado do parque e a disposição dos expositores e criadores também foram apontados como fatores determinantes para o sucesso do encontro.

Além da cerimônia, o dia 3 de maio conta com julgamentos técnicos das categorias Argola e Rústicos, atividades de networking entre empresas e criadores, e a continuidade da programação cultural e institucional que segue até o encerramento oficial no domingo (4).