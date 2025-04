Organização da Fenasul Expoleite trabalha com expectativa de 3 mil animais

A 18ª Fenasul e 45ª Expoleite teve nesta terça-feira (29), mais um capítulo referente à organização do evento. Estiveram reunidos no prédio administrativo do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), representantes das raças que participarão da feira e o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) e da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac),Marcos Tang, o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) Márcio Madalena, e a subsecretária do Parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima.A ideia foi discutir questões relativas à estimativa do número de animais de cada raça e programação das associações para que a Seapi e administração do Parque Assis Brasil possam dimensionar estas demandas visando uma estrutura e organização adequadas. Segundo os representantes das raças presentes na reunião, serão em torno de 100 a 150 exemplares de gado holandês, 50 ovinos, 30 caprinos, 400 aves, 300 pássaros e em torno de 100 coelhos. Cavalos da raça Mangalarga serão aproximadamente 30 e ao redor de 70 cavalos árabes. Ficou inicialmente definido que os animais entrarão no parque a partir de segunda-feira, dia 12, entre 8h e 20h.Em um segundo momento, a reunião foi dividida em dois grupos, onde foram debatidas questões estruturais do Parque Assis Brasil e detalhes sobre a admissão de pequenos animais.O presidente da Gadolando e Febrac, Marcos Tang, considerou a reunião produtiva e constatou que a Fenasul Expoleite 2025 está encorpando, segundo ele. “Mais entidades estão se associando conosco e todos unidos”, completa. Devido ao crescimento do evento, Tang destacou que o estacionamento, embora gratuito, terá a necessidade de um credenciamento para que os produtores tenham vagas preferenciais, além de uma segurança maior que se faz necessária. O ingresso da maioria dos animais no Parque ocorrerá entre segunda-feira, 12 de maio, e terça-feira, 13 de maio. Tang estima em torno de 3 mil animais participando das exposições, julgamentos e rodeios, sendo aproximadamente 500 pequenos animais, entre coelhos e aves.