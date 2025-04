Bocal de Ouro em Esteio abre classificatórias para final do Freio de Ouro

A raça de equinos Crioula dá a largada nas classificatórias brasileiras para o Freio de Ouro 2025. A partir desta quarta-feira (30) até sábado (3/5), ocorre o Bocal de Ouro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), revelando as novas apostas que pela primeira vez pisam na Arena do Cavalo Crioulo.

A seletiva garante oito vagas para machos e oito para fêmeas. A final do Freio de Ouro ocorre durante a Expointer.

LEIA MAIS: Novo volume da Coleção Freio de Ouro resgata maior competição da raça crioula no Estado



“É uma etapa fundamental para avaliar o preparo dos animais inéditos que correm pela primeira vez o ciclo do Freio de Ouro”, explica o vice-presidente de Provas Seletivas e Exposições Morfológicas da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), André Luiz Narciso Rosa. ”, explica o vice-presidente de Provas Seletivas e Exposições Morfológicas da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), André Luiz Narciso Rosa.

Ele ressalta que a disputa terá conjuntos de alto nível na competição. A etapa da Argentina ocorreu no final de março, e a do Uruguai está programada para o período de 6 a 10 de maio, em Montevidéu.



Nas fêmeas, o Bocal de Ouro terá como jurados Francisco Kessler Fleck, Leonardo Teixeira e Mário dos Santos Suñe. Nos machos, as avaliações ficarão a cargo de Eduardo Móglia Suñe, Luciano Corrêa Passos e Telmo Peixoto. O jurado reserva será Roberto Crespo.

“Temos também um cuidado especial com a pista para garantir que esteja em perfeito estado para os competidores e animais”, ressalta André Rosa.



Um dos mais tradicionais eventos do Cavalo Crioulo, a Expo Outonal será realizada simultaneamente ao Bocal de Ouro, no Parque Assis Brasil, também entre os dias 28 de abril e 3 de maio. Serão classificados oito animais para a grande final da Morfologia, na Expointer, em uma disputa que promete ser de alto nível e acirrada.

A etapa é a única organizada pela ABCCC, e as outras 29 estão a cargo dos núcleos de criadores, com apoio da entidade. O jurado que vai analisar os animais será Mauro Raimundi Ferreira.



Durante o Bocal, também ocorrerá a 3ª Mostra de Aperos, no dia 3 de maio, a partir das 11h, na Arena do Cavalo Crioulo. A mostra valoriza a tradição e a cultura gaúchas e destaca a riqueza dos aperos – conjuntos de peças utilizadas na montaria –, sendo uma oportunidade para o público conhecer de perto a tradição dos arreios, além de promover a preservação e a divulgação desses itens que carregam história.

O Parque Assis Brasil também sedia, até 4 de maio, o 9º Mundial Braford, com julgamentos e palestras. O evento reunirá criadores, técnicos e especialistas de diversos países para debater o futuro da produção de carne bovina.

“A realização conjunta com o Congresso Mundial do Braford amplia a visibilidade e o público do evento, fortalecendo a integração entre as raças e os criadores”, afirma André Rosa.



PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (30/04)

8h às 11h – Bocal de Ouro: Admissão Categoria Fêmeas e Machos (por ordem de catálogo)

13h – Bocal de Ouro: Etapa Morfológica – Fêmeas e machos



Quinta-feira (1º/05)

8h – Bocal de Ouro: Andaduras/Figura/VSP/Esbarradas – Fêmeas e machos



Sexta-feira (02/05)

8h – Bocal de Ouro: Mangueira I – Categoria Fêmeas/Machos

9h – Concentração de Machos

14h – Bocal de Ouro: Campo I – Categoria Fêmeas/Machos

14h30 – Admissão Exposição Outonal

18h – Julgamento Morfológico (Fêmeas e Machos): Exposição Outonal

20h30 – Leilão da Estância Quaraci



Sábado (03/05)

7h – Café da Manhã no espaço de convivência

8h – Julgamento Morfológico e Grandes Campeonatos – Exposição Outonal

11h – Mostra de Aperos

12h – Entrega Grandes Campeonatos e Copas com churrasco Corriedale

13h30 – Desfile ABHB e Cavalo Crioulo

15h – Bocal de Ouro: Início da Fase Final (Mangueira II, Bayard-Sarmento e Campo II)

Sequência – Entrega de Prêmios do Bocal de Ouro

Sequência – Encerramento do Bocal de Ouro, com Ricardo Bergha e banda