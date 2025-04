Fávaro discutirá endividamento do agro com parlamentares e produtores gaúchos

O deputado federal Luciano Zucco (PL/RS), líder da oposição na Câmara dos Deputados, será recebido pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na terça-feira (29), em Brasília. A pauta do encontro, marcado para as 11h30, na sede do ministério, será a securitização das dívidas agrícolas, tema urgente diante da grave crise que afeta os produtores rurais do Rio Grande do Sul.

A reunião contará com a presença dos deputados Rodolfo Nogueira (PL/MS), presidente da Comissão de Agricultura; Pedro Westphalen (PP/RS), autor do Projeto de Lei 341/2025, que trata da securitização; e Marcelo Moraes (PL/RS), coordenador da bancada gaúcha, além do senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), que protocolou o Projeto de Lei 320/2025, sobre o mesmo tema. Também foram convidados o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, e a coordenadora do Movimento SOS Agro, Graziele Camargo.

Zucco destaca que a audiência é resultado direto da mobilização das lideranças políticas e do setor produtivo gaúcho, que enfrentam uma das piores crises econômicas dos últimos anos no campo.

“Os produtores estão sufocados por dívidas impagáveis, causadas por fatores climáticos, baixa rentabilidade e falta de apoio efetivo. Precisamos de medidas emergenciais, e a securitização é um passo concreto”, afirmou o parlamentar.

Nesta semana, a Comissão de Agricultura da Câmara discutiu em profundidade a situação crítica dos produtores rurais do Estado e aprovou um requerimento para ouvir o ministro Fávaro, justamente para tratar do tema.

A expectativa da comitiva gaúcha é que o governo federal reconheça a urgência da situação e avance com propostas viáveis de alívio financeiro de longo prazo, garantindo a sobrevivência do setor produtivo que é vital para a economia nacional.